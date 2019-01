Klaverkunstner med ekstra følsomhed fylder 50

Artikel - Berlingske Cross Media

Spillet fejler ikke noget. Personligheden virker stærkere for hvert år. Katrine Gislinge, der torsdag den 31. januar fylder 50 år, har udviklet sig fra klavervirtuos til bredt anlagt ambassadør for både følsomhed og sund fornuft i musikken.

Pianisten er ud af en familie med musikere til begge sider og gik til spil allerede som seksårig. Talentet fik sin formelle uddannelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og blev siden suppleret af kurser i bl.a. London og New York.

En af inspirationskilderne blev tyskfødte Peter Feuchtwanger med den stolte baggrund som coach for selveste Martha Argerich, kendt argentisk pianist, og sangerinden Kathleen Ferriers sparringspartner.

Hun har også nævnt den lidt glemte amerikanske pianist, Claude Frank, fra tiden på Yale University i Connecticut, USA, som et af sine forbilleder. Den tyskfødte flygtning fra nazismen udviklede en karakteristisk spillestil med klarhed og kontant afregning ved tangenterne - der helt som Gislinges eget spil er dejligt fri for fikumdik.

Katrine Gislinge havde fuld fart på karrieren som solist frem til årtusindskiftet. Verden stod i runde tal åben for sylfiden med de gode ører og det kloge blik.

Kulminationen kom 1999 med indspilningen af spanske og tjekkiske stykker plus musik af Carl Nielsen på Deutsche Grammophon - det første soloalbum med en dansk pianist på selskabets navneliste nogensinde.

Nogle af klodens største navne som Gidon Kremer på violin og fortryllende Emmanuel Pahud på fløjte fik også øje på hende og forvandlede et bynavn på det vestlige Sjælland til stjernenavn i international musikliv.

Et vindende og samtidig hudløst ærligt væsen som Katrine Gislinge har alle dage været i høj kurs hos verdens virtuoser med hjerte for de skrøbelige besætninger uden så mange medvirkende - den såkaldte kammermusik.

Om hun selv følte sig klar til verden, er et andet spørgsmål. Der blev i hvert fald lidt stille om Katrine Gislinge efter gennembruddet. Hun var i gang med en art metamorfose fra vordende verdensstjerne til kræsen kunstner med fokus på kvalitet og det etisk forsvarlige.

Gislinge kunne vel ikke se sig selv som klassisk podiepynt i halvkort kjole à la samtidens Anne-Sophie Mutter, og sadlede derfor om.

Dansk kulturliv bukker sig i støvet for det valg. Hun optræder med alt fra Mozarts tidlige klaverkoncerter til dansk modernisme og kan for eksempel høres på hele tre album fra det semi-statslige Dacapo Records.

Glansnumrene i hendes senere karriere har været den rigt facetterede og alligevel permanent eventyrlige musik af hendes ægtemand, komponisten Bent Sørensen.

Katrine Gislinge gør sig samtidig en del på tv og er for eksempel blevet landskendt som dommer i programserien "Spil for livet", som bannerfører for sund fornuft i "Smagsdommerne" og som paneldeltager i "Den Klassiske Musikkonkurrence".

Nerver har også spillet en rolle i hendes liv. Hun skulle på et tidspunkt optræde i radioen og led af megen præstationsangst. Selve koncerten gik ikke engang specielt godt i hendes egne øren og opfyldte altså hendes værste forventninger.

- Jeg lå hjemme på sofaen og græd i tre dage, har hun sagt.

- Jeg kan stadig fysisk genkende og beskrive følelsen i min krop. Jeg kunne intet, det var som at have en cementblok i maven.

Virtuosen har dog efterhånden fundet et samliv med sin skrøbelighed og er på en vis måde kun blevet stærkere, mere nærværende, mere vedkommende på scenen af dette. Angst er vores navn for bevidsthedens ankomst i os, som Søren Kierkegaard skriver.

Katrine Gislinge savner ikke den lille angst før hver eneste koncert, skrev hun på Facebook forleden. Men hun savner selve koncerten. Fødselaren er for øjeblikket på en kortere orlov, og vil siden hengive sig til glæden og det opløftende ved musikken igen.

For hun vil være "en voksen, moden dame der tager hul på et nyt årti - og så er der ikke længere tid til at tænke over, hvad andre synes om det, jeg laver." /Berlingske