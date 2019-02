Kinas smukke ansigt i Hollywood fylder 40

Skuespilleren Zhang Ziyi er blevet det smukke ansigt udadtil på det moderne Kina og en af det store riges mest internationalt celebre personer.

Når hun lørdag den 9. februar fylder 40 år, så har hun for længst etableret sig som en af Kinas mest kendte skuespillere og med masser af store roller i både kinesiske, koreanske og internationale film.

Efter at være blevet opdaget i en shampoo-reklame debuterede hun kun 19 år gammel og endnu ikke færdiguddannet skuespiller i filmen "Vejen hjem", der vandt Sølvbjørnen på festivalen i Berlin.

Men hun blev for alvor kendt også i Hollywood for sin rolle i Ang Lees "Tiger på spring, drage i skjul", der blandt andet modtog en Oscar som bedste udenlandske film.

Af Time Magazine blev hun udpeget til en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer og kaldt "Kinas gave til Hollywood".

Derefter strømmede Hollywood-tilbuddene også ind. Men Zhang Ziyi afviste mange af dem, fordi hun ikke gad spille stereotype offerroller som fattig asiatisk kvinde.

I sin første amerikanske film "Rush Hour 2" med Kung Fu-sprællemanden Jackie Chan, talte Zhang Ziyi ikke engelsk. Derfor måtte Chan oversætte alle instruktørens anvisninger. Siden er hun dog kommet efter det.

Hun har vakt international opsigt i film som "House of Flying Daggers", "Hero" og den visuelt imponerende men lidt langtrukne "Mit liv som geisha". Men ikke mindst sidstnævnte sikrede hende striber af prisnomineringer og endnu mere vestlig berømmelse.

De senere år har hun igen medvirket i flere Hollywood-film såsom science fiction skrækfilmen "The Cloverfield Paradox" og "Godzilla: King of the Monsters", der snart får premiere.

Hun er belønnet med den franske orden The Ordre des Arts et des Lettres.

Zhang Ziyi har siden 2015 været gift med den kinesiske rockmusiker Wang Feng, som hun har en datter med. /ritzau