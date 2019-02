Kaffeglad agent fra kryptisk kultdrama fylder 60

Med dragende mystik og en helt særlig humor rullede "Twin Peaks" for første gang over tv-skærmene i begyndelsen af 90'erne.

Den amerikanske serie blev et kæmpehit og satte for alvor skub i karrieren for skuespiller Kyle MacLachlan, der fredag den 22. februar fylder 60 år.

MacLachlan spillede en afgørende rolle i fortællingen som den kaffeelskende FBI-agent Dale Cooper med den karakteristiske replik: "damn good coffee!"

Og på samme måde blev "Twin Peaks" en central del af MacLachlans liv som skuespiller.

Han var da heller ikke i tvivl om, hvorvidt han ville være med igen, da der mere end 25 år efter seriens premiere blev tale om at lave nye afsnit.

Men dermed ikke sagt, at MacLachlan ikke har gjort sig bemærket andre steder.

Bag "Twin Peaks" står forfatter Mark Frost og instruktør David Lynch. Netop David Lynch har Kyle MacLachlan ofte arbejdet sammen med, og de to har et særligt stærkt bånd.

David Lynch har blandt andet instrueret filmklassikeren "Blue Velvet" fra 1986, som er et andet, tidligt højdepunkt i MacLachlans karriere.

I nyere tid er Kyle MacLachlan kendt for sine roller i populære tv-serier som "Sex and the city" og "Desperate Housewives".

I førstnævnte spillede han Trey, der i en kort periode var gift med Charlotte - den ene af de fire veninder, der er seriens omdrejningspunkt.

I "Desperate Housewives" spillede han den hemmelighedsfulde Orson Hodge.

Kyle MacLachlan er født og opvokset i staten Washington i USA, hvor han også har gået på universitetet.

Han er gift med tv-produceren Desiree Gruber. Sammen har de en søn. /ritzau