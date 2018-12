Han kaster lys over mørket i mennesker

Som 19-årig fotoelev stod han pludselig i et helvede af bragende granater og hvislende kugler, da IRA-begravelsen, han skulle dække, blev angrebet.

Han fulgte efter angrebsmændene af en nysgerrighed for den afstumpethed, man skal besidde for at angribe en begravelse.

Nysgerrigheden samt et behov for at dokumentere de historier, der ellers ikke ville blive fortalt, skulle vise sig at forme fundamentet for en af Danmarks mest præmierede fotografers karriere. 2. december fylder Jan Grarup 50 år.

Fødselsdage har han dog aldrig rigtig fejret. Han siger tilmed, at han og familien flere gange har glemt, at han havde fødselsdag. Overgangen til de 50 har dog sat tanker i gang.

- Jeg synes, det er mærkeligt at blive 50. Jeg føler mig jo ikke gammel, eller halvvejs, eller hvad fanden man siger. Jeg rejser og arbejder stadig på samme måde, som jeg altid har gjort, siger Jan Grarup.

I over tre årtier er rejserne gået til det, journalister ynder at kalde verdens brændpunkter. Grarup kalder det sin arbejdsplads. Og målet med arbejdet er at kaste lys over et mørke, som de fleste aldrig stifter bekendtskab med.

- Jeg tror jo ikke, at jeg kan redde verden med mine billeder. Men jeg tror, at de kan være med til at skabe nogle refleksioner hos mennesker, fortæller fotografen.

Det er det formål, der driver Grarup til at blive ved med arbejdet på trods af de ar, det har givet på sjælen.

I år 2000 fik krigsfotografen konstateret posttraumatisk stress, hvilket åbnede hans øjne for vigtigheden af at bearbejde den sorg og rædsel, som forbliver på nethinden, efter han er vendt hjem.

På trods af de personlige omkostninger, det har haft for ham og hans nærmeste, ville Grarup dog ikke være foruden de mange tragiske historier og billeder, der har ætset sig fast i hans sind.

- Jeg tror først, der er noget galt, den dag man er totalt upåvirket af at se uskyldige mennesker, der går igennem den her slags lidelser. Så bør man finde noget andet at lave, siger han.

Lige nu er Grarup tilbage i Syrien, hvor han arbejder på et FN-ledet projekt. Han skal være med til at sikre, at man ikke glemmer, at selv om politikere og eksperter efterhånden kan ane enden på den syv år lange borgerkrig, er der blandt befolkningen enorme og dybe sår i landet, som det vil tage årtier at hele.