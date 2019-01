Gustav, der fylder 50, bærer på en tung arv

Engang var det kutyme, at en forlovelse skulle følges af et bryllup inden for et år. Mange par har ventet længere, men kun få så længe som prins Gustav.

I ti år har han boet sammen med amerikanskfødte Carina Axelsson på slottet i Berleburg i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, uden at de har kunnet gifte sig.

I august sidste år fyldte hun 50 år, og 12. januar er det hans tur, men trods deres modne alder tyder intet på en snarlig bryllupsfest.

Prins Gustav, der er ældste barn og eneste søn af prinsesse Benedikte og afdøde prins Richard, har for længst overtaget driften af Berleburg og de 13.000 hektar skov. Med en uddannelse inden for forstvæsen og økonomi kunne prins Richard trygt give stafetten videre.

Sværere er det ægteskabelige. Prins Gustavs farfar, fyrst Gustav Albrecht, efterlod nemlig et testamente, der kræver, at arveretten til Berleburg kun kan opretholdes, hvis sønnesønnen gifter sig med en adelig kvinde, der er protestant og tilmed af arisk oprindelse.

De krav kan Carina Axelsson ikke opfylde, og selv om prins Richard og prinsesse Benedikte har arbejdet på at få de tyske domstole til at omstøde testamentet, har det indtil videre været forgæves. En ringe trøst kan det være, at andre tyske adelige familier er i samme situation.

Prins Gustav er bror til prinsesse Alexandra, der danner par med greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille på Egeskov Slot på Fyn. Den yngste søster, Nathalie, har som dressurrytter stillet op for Danmark ved OL.

Prins Gustav fører en mere tilbagetrukket tilværelse, men han og Carina Axelsson er med, når den kongelige familie mødes på Gråsten Slot i sommerferien, ligesom de er selvskrevne til familiefesterne. /ritzau