Fra småkriminel til Frankrigs vilde stjerne

Den franske skuespiller Gérard Depardieu har spillet med i omkring 200 film. Samtidig er han kendt for at leve livet hårdt. Den 27. december fylder han 70 år.

Gérard Dépardieu er ikke nem at tøjle. Hverken som småkriminel i sine unge dage eller som Frankrigs vilde filmstjerne i sit voksne liv.

Depardieu, der torsdag den 27. december fylder 70 år, har næsten altid tiltrukket sig opmærksomhed. Som søn af en mor, der ikke ønskede ham, og en alkoholisk far fik han en hård start på livet.

Den unge Depardieu forlod skolen tidligt og røg hurtigt ud i kriminalitet, hvor han endog prostituerede sig i en periode. Men allerede som ung teenager drog han fra sin fødeegn i Chateauroux i det centrale Frankrig til Paris for at prøve lykken som skuespiller.

I første omgang på teaterrestauranten Café de la Gare, men i 70'erne fik han efter nogle mindre roller gang i filmkarrieren. Det skete blandt andet i Bernardo Bertoluccis socialhistoriske drama "1900", hvor også Robert De Niro, Burt Lancaster og Donald Sutherland spillede med i den episke fortælling om Italien i den første halvdel af det 20. århundrede.

Senere fulgte roller i François Truffauts "Den sidste metro" og hovedrollen i det romantiske drama "Cyrano de Bergerac", hvor han for den rolle i 1990 blev bedste skuespiller på filmfestivalen i Cannes. Han blev samtidig nomineret til en Oscar. Men det glippede blandt andet efter anklager om, at han havde deltaget i voldtægt.

Gérard Depardieu har også i 1990 spillet med i Peter Weirs romantiske komedie "Green Card", ligesom han spillede Columbus i Ridley Scotts "1492 - Erobring af Paradis" i 500-året for den europæiske landgang.

I helt andre genrer har han både spillet Obelix i fire Asterix-film og skibskok i Ang Lees firedobbelte Oscar-vinder "Life of Pi" fra 2012.

Depardieu er en meget flittig skuespiller. Han har spillet med i omkring 200 film i en karriere, der foreløbig spænder over fem årtier. Men lige så meget positiv opmærksomhed han har fået for sin optræden i film, lige så meget negativ opmærksomhed har han tit fået for sin opførsel i den virkelige verden.

Gérard Depardieu er kendt for til tider at drikke heftigt og i det hele taget leve livet hårdt. I 2011 lavede han en scene om bord på et fly, da han tissede på gulvet i kabinen inden afgang fra Paris mod Dublin. Han endte med at blive smidt af flyet.

Mange mener, at han som i sine unge dage stadig er dårlig til at udvælge sin omgangskreds med en tendens til at omgås næsten enevældige herskere. I protest mod den franske regerings topskat tog Depardieu i 2013 imod et tilbud fra Vladimir Putin om at blive russisk statsborger. Depardieu har kvitteret med at sige pæne ord om den russiske præsident, som han beundrer og anser for en god ven.

Den franske stjerne har også plejet omgang med Cubas nu afdøde leder Fidel Castro. Depardieu blev for ti år siden ramt af en tragedie, da hans 37-årige søn, der havde narkoproblemer, døde af en lungebetændelse. /ritzau