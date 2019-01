Minna Henriksen, Tværbymark 8, Ærøskøbing, er født og opvokset i Ringe på Midtfyn, hvor hun var nummer 8 af en søskendeflok på 10.

Efter skolen kom hun i huset et år og var medhjælper i forskellige børnehaver og på højskole et halvt år, før hun begyndte at læse til socialpædagog.

Siden hun var barn, har hun spillet bordtennis og spillede i 1970'erne på eliteniveau og på landsholdet.

Minna Henriksen har stort set hele sit voksenliv arbejdet med børn, og det gjorde hun også, da hun og hendes mand, Tange Rasmussen, flyttede til Ærø i 1995. Her fortsatte hun med at arbejde med børn, da hun oprettede den private børnehave "Pippihuset", som i forbindelse med sit 10-års jubilæum fik overrakt et grønt flag fra Friluftsrådet som anerkendelse af institutionens aktive udendørsliv.

I 1980'erne meldte Minna Henriksen sig ind i SF og var med til at danne en afdeling i daværende Ejby Kommune.

I 2009 blev hun som den eneste SF'er valgt ind i kommunalbestyrelsen på Ærø. Fire år senere gik det modsat, men den 21. november sidste år kunne Minna Henriksen atter vende tilbage til det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Denne gang lykkedes det tilmed for Minna Henriksen at få pladsen som formand for kultur- og socialudvalget.