En af journalistikkens førstedamer fylder 70

Søndag den 3. februar fylder Mette Fugl 70 år.

Det var en lyst til at rejse og se verden, der gjorde, at hun besluttede sig for at blive journalist.

Siden er hun blevet et journalistik ikon og et forbillede for mange kvindelige journalister.

Hun blev udlært journalist på dagbladet Politiken i 1960'erne. Der var på det tidspunkt ikke mange kvinder i faget. Og som ung journalist med fuld fart på karrieren og alenemor, efter at hun var blevet skilt fra sønnens far, var det svært at få de to ting til at passe sammen.

På journalistiske arbejdspladser var der ikke meget forståelse for hendes situation. I sine job på Information og på TV Avisen blev det oplevet som et svaghedstegn, når hun skulle gå tidligere for at hente sin søn.

- Da jeg arbejdede på Information, var min søn kun et par år gammel, og jeg tog ned i daginstitutionen og hentede ham, og så prajede jeg en taxa og bad den om at køre rundt med ham, indtil jeg kunne gå fra avisen. At jeg gjorde det, er mig en gåde i dag, fortalte Mette Fugl i portrætbogen "Ikon - Journalistikkens førstedamer" fra 2010.

Mette Fugl var en journalist, der skilte sig ud fra mængden - ikke kun fordi hun var én ud af ganske få kvindelige tv-journalister. Hun havde også en stil som reporter, som ikke var set før.

Det indebar eksempelvis, at Fugl som en af de første begyndte at sige "du" til politikere i stedet for "De", som man normalt brugte, når man interviewede.

Mette Fugl har tilbragt det meste af sin karriere i DR. De sidste 20 år som korrespondent med base i Bruxelles, indtil hun i 2012 blev tvunget til at sige op.

Fugl har ad flere omgange modtaget anerkendelse for sit arbejde som journalist. Blandt andet fik hun tildelt Publicistprisen i 1986 og Carsten Nielsen Legatet i 1991. /ritzau