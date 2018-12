Den langhårede rebel blev håndboldchef

Morten Stig Christensen har ofte sagt ja til en udfordring, uanset om den har været langhåret eller velfriseret. I dag er håret kort og gråt, når den tidligere håndboldstjerne den 27. december fylder 60 år.

Han er chefen for det hele i Dansk Håndbold Forbund (DHF), men tidligere flagrede den sorte manke i flere retninger. Fra rebelsk håndboldidol blev Morten Stig Christensen kortvarigt skuespiller. Men det var som populær sportsvært på TV2, at han blev landskendt for anden gang.

Lynhurtigt blev han sportschef på kanalen og modtog senere Dannebrogordenen, inden chefjobbet kaldte. Amagerdrengen blev i 1976 som 17-årig den yngste debutant på det danske håndboldlandshold, og han var flere gange med ved både VM og OL.

I 1980'erne prydede en plakat med håndboldidolet mange børneværelser side om side med datidens fodbold- og popstjerner. Morten Stig Christensen var en skudstærk ledertype, hurtig og gennembrudsfarlig. Han fandt håndboldtalentet i barndomsklubben MK 31 og blev profil i primært Gladsaxe HG med en afstikker til norske Stavanger.

Med sine 445 mål i 190 landskampe var han et naturligt midtpunkt på landsholdet, også i tiden med "bolsjedrengene".

Undervejs kæmpede folkeskolelæreren fra N. Zahles Seminarium også for fred og tog afstand fra atomkraft - både på og uden for banen. Det skete sammen med nogle landsholdskolleger i en anden håndboldtid end i dag, men det blev aldrig partipolitisk.

I 1987 medvirkede Morten Stig Christensen i filmen "Venner for altid" om unge og homoseksualitet, men filmverdenen nåede han ikke at dyrke dengang. TV2 skulle bruge en frontfigur som sportsvært, og inden Morten Stig Christensen fik set sig om, var han også sportschef på kanalen.

Han blev et scoop som vært, og i næsten 19 år lagde han ansigt til sportens forvandling og udvikling i tv-mediet. Tv-festen stoppede i 2007, da TV2 fik ny ledelse, og Morten Stig Christensen blev generalsekretær for en mere og mere kommerciel håndboldverden./ritzau