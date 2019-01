De amerikanske kristnes fjende nummer et fylder 50

Lørdag den 5. januar fylder provokatøren Marilyn Manson 50 år.

I 10. klasse gav lærerne på hans kristne skole ham en liste over, hvad for noget musik man måtte og ikke måtte høre.

- Da, tror jeg, jeg blev forelsket i alt det, jeg ikke måtte, sagde han i et interview med Apple Music i 2017. Gennembrudspladen "Antichrist Superstar" fra 1996 er på mange måder en kærlighedserklæring til alt det forbudte. Den sikrede den todelte ikonstatus, som Manson stadig lever på i dag.

For fans, især forstads-teenagere, er han en helt. Hans tekster og musikvideoer er et ekko af de problemer, de oplever med eksklusion og mobning.

For modstandere, typisk religiøse forældre, er han en farlig satanist med en uhyggelig indflydelse på ungdommen.

Karakteristisk ansigtsmaling, farvede kontaktlinser og S&M-inspireret tøj har hjulpet hans berømmelse såvel som vanry gevaldigt på vej.

Umiddelbart virkede polemikken til at hjælpe Marilyn Mansons band - af samme navn - med at sælge plader og billetter. Deres tre første udgivelser blev solgt i over 10 millioner eksemplarer.

Men da det kom frem, at teenagerne bag skoleskyderiet i Columbine i 1999 i USA havde lyttet til Mansons musik, styrkede det bevægelsen imod ham.

Oprørte kristne forældre organiserede grupper og holdt protestaktioner i amerikanske byer, hvor bandet skulle spille. Mange spillesteder aflyste derfor koncerter.

Dokumentaristen Michael Moore spurgte i sin prisbelønnede "Bowling for Columbine", hvad Manson ville have sagt til de to forstyrrede teenagere, hvis han havde haft muligheden:

- Jeg ville ikke have sagt et ord. Jeg ville have lyttet til, hvad de ville sige, svarede rockmusikeren.

Protestbevægelsen mistede dog dampen i løbet af 00'erne. Manson spiller stadig koncerter verden rundt.

I 2017 røg hans tiende studiealbum, "Heaven Upside Down", på gaden. /ritzau