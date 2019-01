Han har længe haft et horn i siden på os, Jan Guillou, der torsdag den 17. januar fylder 75 år.

Den svenske succesforfatter med de mange bøger, der er filmatiseret, har det svært med Danmarks udlændingepolitik.

Han har sagt, at Pia Kjærsgaard er farligere end Osama bin Laden. I et indlæg i Politiken i 2010 mente han, at "danskerne har fået islam på hjernen".

- Det, der provokerer danskerne allermest ved Sverige, er svenskernes forholdsvis afslappede forhold til indvandring og islam, skrev han.

Samtidig noterede han, at hvis Sverigedemokraterna skulle kravle op over fire procent ved det kommende valg, ville vi "igen få et lille fremmedfjendsk parti i parlamentet".

Partiet fik 5,7 procent, og fire år senere 12,9 procent. Ved valget i 2018 fik det 17,6 procent, så noget skete i Sverige, uden at eliten, herunder Guillou, havde fingeren i jorden.

Jan Guillou har været og er stadig en flittig deltager i den offentlige debat, og han har stor erfaring.

Hans bøger har i årtier været med til at underholde og også gøre svenskerne og mange andre klogere.

Det er Jan Guillou, der er manden bag serien om den svenske superagent og aristokrat Carl Gustaf Gilbert Hamilton. Kodenavn Coq Rouge.

Bøgerne er bestsellere både i Sverige og internationalt, og de er også filmatiseret.

Siden tog Jan Guillou fat på middelalderen gennem korsridderen Arn, som også er solgt i store oplag.

Med Arn-bøgerne og to opfølgende bøger om Coq Rouge har Guillou udlagt den hellige krig mod islam først i middelalderen og senest i vor tid.

Desuden har han kastet sig over et projekt med at skrive 1900-tallets historie.

Serien kaldes Det Store Århundrede, og der er foreløbig kommet otte bind - det seneste i 2018.

Guillou, der er født i Södertälje, indledte sin egen skribentkarriere ved som journalist at blive dømt og fængslet for spionage i 1971.

Sammen med kollegaen Peter Bratt afslørede han i det venstreorienterede tidsskrift FiB-aktuelt en hemmelig svensk efterretningstjeneste.

Den episode blev senere afsættet til at skrive serien om Sveriges svar på James Bond, altså Hamilton-bøgerne. /ritzau