Alsidig skuespiller med trang til leg fylder 60

Inden han uddannede sig til skuespiller på Statens Teaterskole, læste Ole Lemmeke teologi og ville være præst.

Men da han aftjente sin værnepligt som militærnægter på Posthusteatret i København, fik han tanken at søge andre veje.

Ole Lemmeke, som torsdag den 10. januar fylder 60 år, fik sit gennembrud på scenen i "De efterladte" på Rialto Teatret.

Han har siden udfoldet sig på blandt andet Det Ny Teater, Det Kongelige Teater, Husets Teater, Nørrebro Teater, Teater Grob, Folketeatret og Betty Nansen Teatret.

Også på biograflærredet har han gjort sig med roller i "De nøgne træer", "Den russiske sangerinde" og "Himmel og helvede" efter romanforlæg af forfatterne Tage Skou-Hansen, Leif Davidsen og Kirsten Thorup.

Lemmeke er desuden kendt fra tv-serier som "Forbrydelsen", "Rejseholdet", "Taxa" og "Anna Pihl".

På et tidspunkt overvejede han stærkt at opgive karrieren som skuespiller, fortalte han i 2012 i et interview med Berlingske. Begejstringen var blevet svær at finde, og der havde af samme grund været stille om ham i nogle år.

- Jeg har ganske vanskeligt ved at arbejde med noget, jeg ikke synes giver mening. Og det gør det ikke, hvis legen i det, jeg beskæftiger mig med, udebliver, forklarede han.

Men Lemmeke genfandt arbejdsglæden ved at stå på scenen, og kort efter havde han kalenderen fuld af engagementer på forskellige af hovedstadens teatre.

I 2016 medvirkede han i sommerforestillingen i Ulvedalene i Dyrehaven, "Kong Arthur", hvor han gestaltede troldmanden Merlin.

Lemmeke har modtaget adskillige priser, heriblandt Bodilprisen, Robertprisen og Poul Reumerts Jubilæumslegat. /ritzau