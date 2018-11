80 år: Systemdigter og to fingre på skrivemaskine

Klaus Høeck, Veflinge, er af samme digtergeneration som Asger Schnack og Peter Laugesen og de afdøde Inger Christensen og F.P. Jac.

Han har om nogen dansk forfatter gjort systemdigtningen til sit domæne og boltrer sig hjemmevant i sonetter og bogstavlege - en genre, der styres af sindrige systemer.

Den meget produktive Høeck fylder 80 år tirsdag den 27. november, men han er på mange måder stadig moderne. Og ganske aktuel med digtsamlingen "My Heart - Poems Galore" på Gyldendal.

Klaus Høeck har forfattet omkring 15.000 digte, skønner han i et nyligt interview med Kristeligt Dagblad. Alle sammen skrevet med to fingre på hans gamle Torpedo-skrivemaskine.

- Et godt digt skal indeholde noget, man ikke helt forstår, og derfor efterlade et tomrum, man kan gå ind i. Der skal være plads til læseren, men hvis man intellektualiserer over digtet, kan det forsvinde, advarer han.

Det giver en anderledes alvor at nærme sig døden, konstaterer Høeck op til sin runde fødselsdag og anslår, at han nu formentlig kun har én digtsamling tilbage.

Klaus Høeck er gift med litteraturprofessor Anne-Marie Mai og har siden 1989 boet i Veflinge på Nordfyn.

I sin ungdom læste han medicin, jura og filosofi på Københavns Universitet.

I 1966 debuterede han med digtsamlingen "Yggdrasil". Blandt hans over 30 senere værker - ofte meget tykke - står "Palimpsest" fra 2008 ud som en sejlads gennem musik, billedkunst og digtning i det 20. århundrede. Udgivelsen indbragte ham flere priser.

I 1985 blev Klaus Høeck tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, og siden 1989 har han været medlem af det prestigefyldte Danske Akademi.

I anledning af hans fødselsdag udstiller Kunsthal Nord i Aalborg 13 nye skulpturer af kunstneren Morten Stræde. De ledsages af en række korte hyldesttekster af professor Frederik Stjernfelt. Udstillingen hedder "Haiku til Høeck". /ritzau