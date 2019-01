80 år: Danmarks store smørtenor crooner fortsat

Syng "Hvor eeeeeer du dejlig, Angelique" med indfølt tenor. Så ved de fleste lidt oppe i årene, at det er sangeren og skuespilleren Dario Campeotto, det handler om.

Sangen "Angelique" sikrede i 1961 en purung og flot Dario en femteplads som dansk bidrag ved Eurovision Song Contest i Nice.

Den blev hans signatursang og startskud til en livslang sangkarriere for Campeotto, der fredag den 1. februar fylder 80 år.

For i kølvandet på "Angelique" kom pladeudgivelser. Der blev også bud efter "pigernes Dario" til roller på både teater og film og i operetter.

Dario Campeotto kom til verden på Frederiksberg som søn af italienske forældre. Hans far var Fiat-forhandler og senere direktør for Fiat i Danmark.

Dario begyndte allerede som 10-årig at synge offentligt rundt omkring i København. Men det store varige gennembrud kom med deltagelsen i Eurovision.

Fra begyndelsen af 1980'erne blev han i stadigt større grad aktiv på de skrå brædder. I samarbejde med Jan Schou havde han succes i sommerrevyerne på Sans Souci i Kolding.

Han medvirkede også i en lang række musicals som "Kys hinanden", "Sommer i Tyrol" og "Sound of Music".

I midten af 1990'erne forsøgte han sig, men med økonomisk fiasko, som restauratør og medejer af etablissementet Vin & Ølgod i indre København.

I 2001 spillede han til gengæld med stor succes med i Wikke & Rasmussens familiefilm "Flyvende farmor".

Samtidig fik han et mindre comeback med albummet "Love is in the Air", hvor han fortolkede klassikere af Barry White, Stevie Wonder, Lou Reed og Rolling Stones med efterfølgende turnéer på klubber og diskoteker.

Trods de nu 80 år er Dario Campeotto still going strong. Selv om han i 2015 fik indopereret en pacemaker til at holde styr på hjertet.

- Sang og musik er min drivkraft, min energi. Det holder mig i live, har han sagt om sin vedholdenhed.

Dario Campeotto var i seks år i 1960'erne gift med Ghita Nørby, som han kortvarigt flyttede til Italien med og fik sønnen Giacomo.

Siden 1977 har han været gift med Gertrud, som han har en søn og en datter med. /ritzau