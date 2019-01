80 år: Australsk feminist får stadig sindene i kog

Tirsdag den 29. januar runder forfatter, akademiker og journalist Germaine Greer 80 år.

Hun ændrede livet for en generation af kvinder, da hun med sin første bog problematiserede kvindens rolle som totalt afhængig, hjemmegående hustru uden andet indhold i livet end at passe hjemmet og socialisere.

I dag er hun fortsat garant for kontroversielle budskaber. Hun blev født i Melbourne, Australien, i 1939 og startede sit skoleliv på en katolsk nonneskole, før hun videreuddannede sig på landets universiteter.

Her blev hun hurtigt en af frontløberne for den seksuelle frigørelse som medlem af intellektuelle grupper, der åbent krævede total seksuel frihed.

Første gang, australierne - og resten af verden - fik kaffen galt i halsen over Greer, var i 1970, da hun udgav sin første bog, "Den kvindelige eunuk".

Med sine beskrivelser af kvinden som kønsobjekt i en mandsdomineret verden blev den startskuddet til kvindernes kamp for frigørelse og ligestilling.

Bogen blev en international bestseller og placerede Germaine Greer som en af det 20. århundredes mest betydningsfulde feministiske stemmer.

Trods harmen over kvindens rolle i samfundet har Greer advaret mod de farer, der truer en indskrænket os mod dem-mentalitet.

Og måske er det den overbevisning, der gjorde, at hun sidste år udgav bogen "On Rape", hvori Greer sammenligner voldtægt med dårlig sex.

- Vi bliver fortalt, at det er en seksuel voldelig forbrydelse, sagde hun ifølge britiske The Guardian i maj sidste år på en litteraturfestival i Wales og understregede her, at den opfattelse er "bullshit":

- De fleste voldtægter medfører ikke nogen skader overhovedet, tilføjede hun blandt andet.

Germaine Greer, der selv er blevet voldtaget, da hun var en ung kvinde, opfordrede samtidig til, at straffen for seksuelt overgreb sættes ned til at indebære 200 timers samfundstjeneste og et "r" for "rape" tatoveret på hånden, armen eller kinden.

Dette er dog langtfra den eneste gang, at forfatteren har bragt sindene i kog. Også i 2015 skabte hendes kommentarer ballade, da hun udtalte, at transkønnede kvinder ikke er kvinder.

Men på trods af de mere markante udmeldinger har Germaine Greer gennem mange år været en frembrusende feminist, som er blevet hyldet for at gå forrest under andenbølge-feminismen.