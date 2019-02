75 år: Ninn-Hansens banemand spiller fløjte

Tamilsagen er en af efterkrigstidens største politiske skandaler i dansk politik.

Sagen handlede om, at en gruppe tamilske flygtninges ansøgninger om familiesammenføring bevidst blev nedprioriteret og trukket i langdrag.

Den fældede den daværende regering med Poul Schlüter i spidsen og resulterede i, at justitsminister Erik Ninn-Hansen blev idømt fire måneders betinget fængsel.

En af hovedpersonerne i sagen var Hans Gammeltoft-Hansen, der fylder 75 år torsdag den 21. februar.

Han var formand for Dansk Flygtningehjælp og var dermed med til at skubbe på for den udlændingelov, der i 1983 gav personer, som var tilkendt asyl, retskrav på familiesammenføring.

Fem år senere skulle han som Folketingets Ombudsmand tage stilling til klager fra en gruppe tamilske flygtninge over langvarig sagsbehandling af deres ansøgninger om familiesammenføringer.

Ombudsmanden endte med i en redegørelse af konkludere, at ministeriets forvaltning af sagerne var overordentligt kritisabel. Kritikken blev fulgt op af en tilbundsgående undersøgelse af højesteretsdommer Mogens Hornslet, der i sidste ende førte til Ninn-Hansens dom.

Men Hans Gammeltoft-Hansens 25 år lange virke som ombudsmand handlede om mere end den ene sag.

Og på samme måde er han optaget af andre ting end jura og offentlig forvaltning.

Musikken fylder således også en del. Efter at have sunget i Københavns Drengekor kastede han sin energi over tværfløjten. Det gjorde han så godt, at han fandt plads i Københavns Kammerensemble som eneste amatør blandt professionelle musikere.

Interessen for musik gjorde ham på et tidspunkt til formand i Statens Musikråd, ligesom hans ægteskab med Bodil Stein også kan tilskrives en fælles kærlighed til fløjtespillet. /ritzau