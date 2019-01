75 år: Ledelse handler om at nå målet

Tirsdag den 22. januar fylder Steen Hildebrandt, ph.d. og professor emeritus ved Aarhus Universitet, 75 år.

Han er en af de måske mest benyttede eksperter i ledelse og organisationsteori i Danmark og optræder jævnligt i medierne. Han er flittig forsker, forfatter og foredragsholder.

Med titlen "professor emeritus" følger retten til at drosle ned og selv tilrettelægge arbejdslivet. Men Steen Hildebrandt har ingen planer om at drosle ned.

- Det kan jeg ikke se nogen mening med. Jeg har ikke nogen som helst planer om at ændre min dagsrytme og mit arbejde. Men jeg bruger al min tid på bæredygtighed og FN's verdensmål. Det forekommer mig at være noget af det vigtigste på kloden i disse år, hvor klimaet, opvarmningen, biodiversitet og ressourceforbruget repræsenterer så alvorlige udfordringer, siger han.

Steen Hildebrandt er forfatter til flere end 50 bøger gennem sin karriere. Dertil kommer flere hundrede bøger som medforfatter.

Og han skriver fortsat bøger, artikler og kronikker og holder 100 foredrag om året, ligesom han bruger sine kompetencer som rådgiver i forskellige sammenhænge.

- Ledelse handler jo på mange måder om at nå målet. Så hele min karriere og al min forskning kommer til fuld nytte, når det handler om at nå verdensmålene på forskellige måder, siger Steen Hildebrandt om de 17 mål om bæredygtighed for befolkning og klode, som FN har udstukket frem mod 2030.

Når professoren tillader sig at holde fri, er det ofte familien, der er i fokus. Steen Hildebrandt er gift og har to voksne børn og et barnebarn.

Netop barnebarnet er en høj prioritet. Hver morgen - eller så ofte Steen Hildebrandt har mulighed for det - kører han sit barnebarn, der bor få kilometer væk, i skole i en christianiacykel.

Ellers holder professoren af at bruge tid i sommerhuset i Nordjylland og af at rejse, omend han har skåret væsentligt ned på flyrejserne - for klimaets skyld. /ritzau