75 år: Gennembrud som Gandhis dobbeltgænger

Ben Kingsley fik tidligt succes som skuespiller på teater, film og tv.

Og når han mandag den 31. december fylder 75 år, kan han se tilbage på en karriere, hvor han har spillet alt fra fredfyldt leder til ondskabsfuld psykopat.

Siger man Krishna Bhanji, ringer det nok ikke en klokke hos mange. Men siger man Ben Kingsley, får tonen pludselig en anden lyd.

Ben Kingsley er født og opvokset i England, men levede i mange år med et navn, der har rødder i den indiske del af familien.

Navnet holdt dog ikke ved, for da han begyndte at få succes som skuespiller, valgte han at skifte navn til Ben Kingsley.

Årsagen var angiveligt, at han frygtede, at et udenlandsk navn ville sætte en stopper for en spirende skuespillerkarriere.

Kingsley fik således også sit internationale gennembrud med rollen som Indiens politiske leder Mahatma Gandhi i filmen "Gandhi" fra 1982.

På trods af andre velkendte succesroller i blandt andre "Schindlers liste" (1993) og "Hugo" (2011), er rollen som Gandhi stadig hans mest kendte.

Præstationen udløste en Oscar for bedste mandlige hovedrolle samt en Golden Globe, og siden er det også blevet til flere andre priser og nomineringer.

Og i 2010 blev Kingsley hædret med en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

I begyndelsen af 2018 kunne Ben Kingsley endda ses i et dansk samarbejde, da han havde en central rolle i filmen "Dobbeltspillet".

Filmen er instrueret af Per Fly og handler om en 24-årig dansker, som opdagede, at der blev svindlet for milliarder i FN's humanitære hjælpeprogram "Oil for Food".

Ben Kingsley har desuden været gift fire gange og har fire børn. Hans nuværende kone er den 44-årige brasilianske skuespiller Daniela Lander, som han giftede sig med i 2007. /ritzau