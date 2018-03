Folketingsmedlem Ulla Sandbæk fra Alternativet har masser af planer for fremtiden. Hun har nemlig på ingen måde planer om at lade sig pensionere, selv om hun søndag den 1. april fylder 75 og ikke stiller op ved næste valg.

- Jeg har været meget glad for at være i Folketinget. Det er et fantastisk arbejdssted, siger Ulla Sandbæk, der sad i Europa-Parlamentet i en længere årrække.

Først fem år for Folkebevægelsen mod EU fra 1989 og siden for Junibevægelsen frem til 2004.

Egentlig havde hun ikke tænkt sig at vende tilbage til parlamentarisk arbejde. Men da Uffe Elbæk lancerede sit parti, Alternativet, besluttede hun sig for at tilbyde sin erfaring.

- Jeg savnede i hvert fald ikke at skulle stille op til valg igen, for det er ret belastende. Jeg havde faktisk svoret, at jeg ikke ville. Men da det så blev Alternativet, ville jeg alligevel gerne, fortæller hun.

- Så brød jeg mine egne regler. Jeg er meget begejstret for Alternativet. Det er lige det parti, jeg selv ville have stiftet, hvis jeg havde været nødt til det.

Men nu er det altså endegyldigt slut med at stille op til valg, understreger Sandbæk.

Hun er for nylig vendt tilbage til Folketinget efter en længere sygemelding som følge af, at hun sidste år pådrog sig en hjernerystelse.

Helbredet er i bedring, fortæller hun, men der er ikke overskud til så meget andet end at passe arbejdet på Christiansborg, hvor Ulla Sandbæk, der er tidligere præst, blandt andet er sit partis ordfører for kirke og udviklingsbistand.

Derfor skal fødselsdagen fejres stille og roligt med påskelam med Sandbæks to børn, svigerbørn og en nær veninde, oplyser hun. (Ritzau)