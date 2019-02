70 år: Det er stadig Shu-bi der dur

Tirsdag den 12. februar fylder Claus Asmussen 70 år.

Et farvel var i virkeligheden mere et på gensyn, da Claus Asmussen i 2005 forlod Shu-bi-dua efter 30 års tro tjeneste.

I hvert fald har guitaristen ikke kunnet holde sig fra sange som "Den røde tråd", "Hvalborg" og "Stærk tobak".

I dag spiller han igen "den fede rock" i bandet Shu-bi or not Shu-bi, som han har dannet med en anden kending fra det oprindelige Shu-bi-dua, trommeslageren Bosse Hall Christensen.

Shu-bi or not Shu-bi slår sig op på at spille "guldalder-Shu-bi-dua". Det betyder, at repertoiret næsten udelukkende består af numre fra popgruppens første syv albummer.

Shu-bi-dua opstod som en udvidelse af gruppen Passport i 1973, og Claus Asmussen var tekniker på det første album i 1974, inden han året efter overtog en af gruppens guitarer.

Den mestrede han siden så overbevisende, at han af mange regnes for den mest kompetente musiker i orkestret, der har solgt millioner af albummer.

Frem til 2005 var Claus Asmussen den eneste konstant i bandet, hvor der gennem årene var mange udskiftninger.

Claus Asmussen er udlært elektromekaniker og har drevet lydproduktionsfirmaet Soundtrack.

Det musikalske talent har han ikke fra fremmede. Han er således søn af jazzlegenden Svend Asmussen, der døde for to år siden.

Claus Asmussen har siden 1977 været gift med Lotte. De har to børn. /ritzau