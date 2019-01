70 år: Ann-Mari er trådt ud af rampelyset

Ann-Mari Max Hansen fylder 70 år mandag den 14. januar, men en stille tilværelse som pensionist lokker på ingen måde.

Der skal ske noget, og sådan har det måske altid været for den tidligere skuespiller, der debuterede på de skrå brædder allerede som 12-årig.

I årtier var Ann-Mari Max Hansen en central figur i dansk teater med store roller i både klassisk og moderne drama, på film og i musicals.

Den del af karrieren har hun dog indstillet. Så når hun fejrer den runde fødselsdag, er det i stedet terapeut, coach og konsulent, der står øverst på cv'et.

Hun rådgiver blandt andet virksomheder i kommunikation og har "ingen ambitioner om en stille og rolig pensionisttilværelse".

Beslutningen om at forlade skuespillet traf hun kort efter årtusindskiftet.

- Jeg var mættet og havde lyst til at beskæftige mig med noget andet. Til sidst føltes det som en meget tung frakke, jeg skulle tage på hver aften, når jeg gik på scenen, har hun forklaret i et interview med Alt for Damerne.

Som datter af skuespilleren Max Hansen og Britta Max Hansen begyndte hun som barne-skuespiller som 12-årig i rollen som den døve og blinde Helen Keller i "Miraklet". Få år senere spillede hun Anne Frank i "Anne Franks dagbog".

Hendes talent kom senere til udfoldelse i musicals som "Evita", "Cabaret", "Over the Rainbow" og "Les Misérables".

I filmverdenen er Ann-Mari Max Hansen nok især kendt for sine roller i "Løgneren" og som den gravide Marie i "Vinterbørn" fra 1978.

Hun har blandt andet modtaget Henkel Prisen, Tagea Brandts Rejselegat og Poul Reumerts Legat.

Ann-Mari Max Hansen levede en kort årrække i 1970'erne sammen med skuespilleren Tommy Kenter. De har en datter sammen.

Teatret kan hun dog ikke holde sig helt fra. Hun kommer der stadig en gang imellem - men kun som publikum.