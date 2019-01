Søndag den 20. januar fylder Adam Wolf 60 år.

Wolf har siddet bag nogle af landets mest magtfulde skriveborde.

Siden 2012 som direktør for Danske Regioner, der repræsenterer de fem regioner, og som i disse dage står højt på dagsordenen med regeringens sundhedsreform.

Han blev kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet i 1987 og fik sin første praktiske erfaring i Finansministeriet.

Det blev startskuddet til en karriere, der førte til det prestigefyldte Statsministerium som først ministersekretær og siden sekretariatschef.

Han nåede således at arbejde både for den konservative statsminister Poul Schlüter og den socialdemokratiske Poul Nyrup Rasmussen.

Om samarbejdet med sidstnævnte forlød det, at det var så anstrengt, at Adam Wolf tog imod et tilbud om at blive ambassaderåd ved den danske ambassade i Washington D.C. fra 1995 til 1997.

Fra USA gik turen tilbage til dér, hvor det hele begyndte, Finansministeriet. Først som kontorchef og siden afdelingschef, inden han i 2005 rykkede videre som direktør for Domstolsstyrelsen.

Her blev hans opgave at gennemføre domstolsreformen, som var den mest omfattende ændring siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919. 82 byretskredse blev sammenlagt til 24 retskredse.

Med til reformen hørte den digitale tinglysning, som blev dyrere end beregnet, og som gav blandt andre boligejere store problemer med at få tinglyst deres realkreditlån.

Rigsrevisionen uddelte kras kritik, mens Adam Wolf fastholdt, at systemet nok skulle blive funktionsdygtigt, og sådan endte det.

Da han forlod Domstolsstyrelsen til fordel for Danske Regioner, fik han ifølge Politiken disse ord med på vejen af den daværende formand for bestyrelsen, højesteretsdommer Jens Peter Christensen:

- Domstolsstyrelsen har i Adam Wolf haft en særdeles dygtig direktør, der i det hele har varetaget sin stilling på en fremragende måde.

Adam Wolf er gift med journalist og chef på TV2 Ulla Pors Nielsen, med hvem han har to sønner. /ritzau