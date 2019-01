60 år: Hun spotter skønheder i alle egne af landet

Hun har gennem fire årtier spottet skønheder i alle egne af landet og gjort dem til professionelle modeller. I mere end 20 år har hun været administrerende direktør i modelbureauet Unique Models og et af den danske modebranches kendte ansigter.

Torsdag den 17. januar fylder Jacqueline Friis-Mikkelsen 60 år.

Og selv om hun har været i branchen i mange år, kan hun stadig slet ikke lade være med altid at være på udkig efter en særlig udstråling eller et symmetrisk ansigt.

- Det fylder meget. Det kommer også til udtryk ved, at jeg elsker selv at rejse rundt i landet og finde nye stjerner. Jeg får set mit land, og jeg får talt med de unge, der bor i Ribe eller Løgumkloster eller Skagen, og hører, hvad de tænker og mener.

- Men jeg elsker også at finde de nye talenter. Og de bor altså for en stor dels vedkommende ikke i København. De bor i provinsen, siger Jacqueline Friis-Mikkelsen.

Fra kontoret i København styrer hun modelbureauet og har samtidig gennem årene været en ivrig fortaler for at få flere kvinder i ledelse. Og der er fortsat meget at gøre på den front, lyder det fra Jacqueline Friis-Mikkelsen.

Men hun må samtidig konstatere, at de unge piger i dag er udsat for et helt andet pres end tidligere generationer.

- Lige nu ser jeg faktisk for første gang unge bukke under for, at de ikke har en perfekt opskrift på, hvilken retning deres liv eller karriere skal gå. Det har jeg ikke set før.

Vejen til modebranchen og topposten var ikke snorlige for hende selv. Som barn drømte Jacqueline om at blive fodboldspiller, og efter gymnasietiden tog hun en uddannelse som korrespondent i italiensk.

Men i 1983 sagde hun ja til et job som booker på det daværende Copenhagen Models. Og et godt øje for skønhed satte retningen for hendes karriere.

Jacqueline Friis-Mikkelsen er kæreste på 24. år med trommeslageren Flemming Svane Nilsson, som hun har datteren Clara med. Parret bor sammen nord for København.

Hun er tidligere gift med tv-værten Jarl Friis-Mikkelsen, som hun har datteren Isabel med. /ritzau