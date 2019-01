Hun blev som teenager betaget af det forskelligartede publikum, Jackson 5 tiltrak til spillestedet, hvor hun var bartender.

Der skulle dog gå nogle år, før Storbritanniens bedst sælgende kvindelige kunstner tog hul på sin egen musikkarriere.

Sangeren og stilikonet Helen Folsado Adu, bedre kendt som Sade, fylder 60 år onsdag den 16. januar.

Hun er født i Nigeria som barn af en nigeriansk far og en engelsk mor.

Da Sade var fire år, gik forældrene fra hinanden, og hun flyttede med sin mor til London. Her fik hun mulighed for at udvikle sine kunstneriske evner.

Oprindelig var det modeverdenen, der hev i Sade. Hun arbejdede som model efter nogle år på en designskole i London.

Musikken var dog altid omkring Sade. Soul-ikoner fra 1970'erne som Curtis Mayfield og Bill Withers blev spillet i hjemmet.

Da et par skolevenner havde brug for en vokalist til deres nye band Pride, gav hun et tøvende "ja".

Sade havde nemlig sceneskræk og brugte den første tid i Pride som sangskriver og chauffør på bandets britiske tour.

Efterhånden fik hun set frygten i øjnene og kom på scenen.

Hurtigt herefter begyndte pladeselskaberne at få ørerne op for Sade - især hendes sang "Smooth Operator", som endte med at blive et verdenshit.

Pladeselskaberne ville dog kun have Sade og ikke resten af Pride. Det tog hende 18 måneder at blive overtalt til at forlade sine gamle venner.

Hendes solokarriere tog lynhurtigt fart. Et smukt og elegant ydre gjorde Sade til en forsidedarling i alverdens modeblade i firserne og halvfemserne.

Hun har solgt 40 millioner plader og vundet fire grammy-statuetter. Sammen med sit band har hun udgivet seks albummer på 25 år.

Dog kun to siden år 2000. Ved udgivelsen af det seneste "Soldier of Love" i 2010 gav hun én klar grund:

- Jeg er ikke interesseret i at udgive musik bare for at sælge noget. Sade er ikke et brand, skriver Sade på sin hjemmeside. /ritzau