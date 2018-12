Hun har turneret over det meste af verden. Bayreuth, Berlin, Genève, New York og Chicago er blandt de byer, som operaelskere er valfartet til for at høre hendes stemme.

Men især har Det Kongelige Teater i København været scenen.

Tina Kiberg, der fylder 60 år søndag den 30. december, debuterede i 1983 i Carl Nielsens "Maskerade". Siden fulgte "Jægerbruden", "Tannhäuser", "Valkyrien" og "Tryllefløjten" - for blot at nævne nogle af de største.

For et par år siden medvirkede hun i Den Fynske Operas Reumert Pris-vindende "Andre bygninger".

I dag er der blevet længere mellem hendes optrædener. I 2010 blev hun syg af kræft i halsen. Den første ildevarslende besked fik hun, da hun sad i sin garderobe i Operaen, kort før hun skulle synge hovedpartiet i "Elektra".

Teatrets læge fortalte, at der var kommet svar på biopsien. Der var celleforandringer, og siden fulgte et langt sygdomsforløb, som endnu ikke er afsluttet.

For nylig fortalte Tina Kiberg til Berlingske, at hun har fået fjernet næseryggen, og at det ikke er lykkedes lægerne at genopbygge den. Et nyt forsøg skal gøres i 2019 af en tysk læge, der er ekspert i rekonstruktioner efter stråleskader.

Trods det er Tina Kiberg stadig aktiv. Hun underviser i sang, og i 2016 medvirkede hun i "The Sound of Music" på Det Ny Teater.

Som datter af operasanger Claus Lembek og sangpædagog Birgit Sarsøe lå det ligefor at søge optagelse på Musikkonservatoriets forskole.

Her fik hun sangundervisning, samtidig med at hun tog studentereksamen fra Birkerød Statsskole.

Men faktisk kendte hun slet ikke sin biologiske far på det tidspunkt. Først da hun var 20 år, fik hun ad omveje den viden, og de to nåede at medvirke i blandt andet "Lady Macbeth", inden Claus Lembek gik på pension.

Tina Kiberg var i en årrække gift med operasangeren Stig Fogh Andersen, som hun har to døtre med.

Hun har fortalt, at hun, mens børnene var små, ofte følte sig klemt mellem sit arbejdsliv og rollen som mor.

Det fik hende i en årrække til at skrue ned for karrieren. Og da hun mange år senere blev spurgt, hvad hendes største succes er, var det da heller ikke den flotte karriere, hun pegede på.

- Min største succes i livet er, at jeg føler mig elsket af mange. Og at jeg selv føler, at jeg er i stand til at elske uforbeholdent uden at forvente noget til gengæld.

Blandt de mange hædersbevisninger, Tina Kiberg har modtaget, er Musikanmelderringens Kunstnerpris, Aksel Schiøtz-Prisen og Tagea Brandts Rejselegat.

Hun blev ridder af Dannebrogordenen 1993, og i 2010 blev hun af dronningen udnævnt til kongelig kammersanger. /ritzau