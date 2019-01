50 år: Schumachers tilstand er stadig et mysterium

Det har været småt med nyt om Formel 1-fænomenet Michael Schumacher, siden han for fem år siden - 29. december 2013 - kom slemt til skade under en skiulykke i de franske alper.

Michael Schumacher, der torsdag den 3. januar fylder 50 år, kæmper fortsat for at få førligheden tilbage. Men i detaljer ved kun meget få mennesker, hvordan den syvdobbelte verdensmester har det.

Det satte hurtigt mediedagsordenen verden over, da det kom frem, at Schumacher under en skitur var styrtet, havde slået hovedet ned i en sten og var bevidstløs.

Havde han ikke haft hjelm på, var han formentlig død, allerede inden han blev fløjet frem til et hospital i Grenoble, hvor han gennemgik to operationer og blev lagt i koma.

Der skulle gå over to måneder, før hans tilstand blev betragtet som stabil, og først ni måneder efter ulykken kunne han vende tilbage til sit eget hjem.

I maj 2015 kunne Schumachers manager, Sabine Kehm, berette om, at der var en smule fremgang at spore.

Udtalelsen fik straks - og får stadig - medier på månedlig basis til at erfare fra "kilder nær Schumacher-familien", hvordan det går med genoptræningen.

Det er usikkert, om historierne passer. Manager Sabine Kehm forklarede allerede i 2015, at hun ikke ville bidrage til spekulationerne ved at kommentere det ene eller andet, som medierne måtte skrive.

- Michaels privatliv er meget vigtigt hans tilstand taget i betragtning, sagde Kehm til dpa.

Året før den forfærdelige skiulykke havde Michael Schumacher indstillet Formel 1-karrieren for anden gang.

I sin første periode i den prestigefyldte løbsserie 1991-2006 vandt han syv verdensmesterskaber, hvilket er rekord.

Han vandt et mesterskab med en Ford-motor, et med en Renault-motor og fem med en Ferrari-motor.

Siden tog han tre sæsoners pause fra Formel 1, inden han fra 2010-2012 kørte tre sæsoner hos Mercedes med begrænset succes.

Michael Schumacher er ikke den eneste i familien, der har talent for motorsport.

Ralf Schumacher, Michaels bror, har også kørt Formel 1, mens Mick Schumacher, Michaels 19-årige søn, i næste sæson skal køre i Formel 2, der er niveauet lige under Formel 1. /ritzau