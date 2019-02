50 år: I succesen mistede Chris Minh Doky sig selv

Torsdag den 7. februar fylder Chris Minh Doky 50 år.

Han hører til i den absolutte jazzelite og regnes for en af de førende bassister i verden.

Det hele begyndte, da han som teenager på Nørrebro i København kastede sin kærlighed på kontrabassen og lærte sig selv at håndtere instrumentet.

Som bare 17-årig gymnasieelev blev han på bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersens anbefaling hyret til Finn Zieglers orkester på jazzstedet La Fontaine i København.

Egentlig drømte han om at blive læge, men i stedet tog han i 1988 til New York for at opsøge jazzens rødder og videreuddanne sig.

Det store spring fremad kom et par år senere, da den kendte amerikanske jazzguitarist Mike Stern engagerede ham til at spille med sit band på instedet "55" i New York.

Chris Minh Doky kan tilmed prale med, at han som bare 25-årig spillede for USA's daværende præsident Bill Clinton i Det Hvide Hus.

I 20 år turnerede Chris Minh Doky verden rundt, men så tog livet en drejning. I sin bog "Nærvær - en musikalsk historie om at sætte sig selv på spil", der udkom i 2016, fortæller om han om, hvordan han undervejs mistede sig selv.

Livet på første klasse havde taget magten fra ham, og han besluttede at minimere turnélivet. I stedet blev han i 2008 leder af DR Big Bandet og startede eget produktionsselskab.

Men glæden udeblev. Passionen var væk. Og den erkendelse blev begyndelsen til et liv i større balance. Han tog på en indre rejse med sund mad, motion og terapi.

- Den oplevelse har styrket mig i min tro på, at hvis du slipper målstyringen en smule, lander du et sted midt imellem passion og ambition, hvor du er nærværende og i et flow, har han tidligere fortalt i et interview.

Det musikalske har han ikke fra fremmede. Faren, der kommer fra Vietnam, er konservatorieuddannet på guitar, mens hans danske mor som ung havde flere hit som refrainsangerinde.

Storebroren Niels Lan Doky er en internationalt kendt jazzpianist.

Chris Minh Doky er fraskilt og far til to. /ritzau