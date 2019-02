50 år: Han ser lyset i menneskets mørke afkroge

Hvis der er én ting, den amerikanske filminstruktør Darren Aronofskys film ikke er, så er det kedelige.

De er til gengæld blevet kaldt både kontroversielle, komplekse og kraftfulde.

Aronofsky debuterede i 1998 med den matematiske scifi-thriller "Pi" og har siden vakt opsigt med film som "Requiem for a Dream" fra 2000, "The Wrestler" fra 2008, "Black Swan" fra 2010 og "Mother!" fra 2017.

Newyorker-instruktøren, der tirsdag den 12. februar fylder 50 år, fik sit internationale gennembrud med "The Wrestler". Den fik han Guldløven for ved filmfestivalen i Venedig i 2008.

Hans film centrerer sig ofte om besættelse, afhængighed, jagten på perfektion og kroppens skrøbelighed.

- Jeg er i hver eneste af mine film. Jeg er wrestleren. Jeg er balletdanseren. Jeg er hver eneste karakter i hver eneste film, sagde Aronofsky i sin hovedtale ved den amerikanske musik-, film- og mediefestival SXSW i marts 2018.

- Jeg tror på, at vi ser lyset, når vi kigger ind i de mørkeste dele af os selv.

I et interview i Information i 2011 fortalte Aronofsky, at musikeren Bruce Springsteen ved en prisuddeling fortalte Aronofsky, at poesien ofte findes i fejltagelserne.

Det blev en vigtig lektie, som instruktøren tog med videre i sit arbejde.

- Det handler om at samle så mange gode ting som muligt det samme sted, og når der siges 'action!', så opstår kaos, og der kommer noget ud af det - ikke perfektion, men noget, fortalte Aronofsky til Information. /ritzau