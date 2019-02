50 år: Had og kærlighed til teateret driver hende

Mandag den 11. februar fylder instruktør Katrine Wiedemann 50 år.

Hun er en markant profil på den danske teaterscene, hvor hun har vundet priser og høstet anerkendelse fra publikum, anmeldere og kolleger.

Men spørger man hende selv, er der aldrig noget af det, hun laver, der er godt nok. Hun er drevet af et had/kærlighedsforhold til teatret, har hun tidligere beskrevet i et interview med Eurowoman.

- Teater kan være helt fantastisk og føles meget meningsfuldt, særligt i skabelsesprocessen. Nogle dage elsker jeg teatret, lød det i 2017.

Det er hendes kald og identitet - men samtidig er det en hård proces hver gang, fordi hun har så høje ambitioner:

- Jeg føler mig aldrig god nok. Teater er en svær kunstform. Jeg ser aldrig noget godt teater. Aldrig. Jeg kan ikke lide mit eget teater. Jeg kan ikke lide andres. Jeg kan ikke lide noget teater. Jeg hader teater, sagde hun i bladet.

Katrine Wiedemann gik målrettet efter teaterverdenen, da hun var færdig med sin studentereksamen i 1987 og arbejdede en periode som instruktørassistent, regissør og rekvisitør på Café Teatret.

I 1992 stod hun for første gang med det øverste ansvar, da teatret FÅR 302 præsenterede "Mordernes nat".

Herfra fortsatte hun til Betty Nansen Teatret, Kaleidoskop, Dr. Dante og andre teatre i hovedstadsområdet.

Senest har hun instrueret "Shakespeare in Love" og "Pelle Erobreren" på Østerbro Teater.

Ud over sit virke som teaterinstruktør har Katrine Wiedemann også haft afstikkere som filminstruktør, forfatter og klummeskribent.

Hun har modtaget flere Reumert-priser for sine forestillinger. I 2008 for årets forestilling med "Et Drømmespil" og i 2006 for årets instruktør og årets forestilling med "Havfruen".

Katrine Wiedemann har to døtre fra et tidligere forhold. /ritzau