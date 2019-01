30 år: Skader tvang hende til karrierestop

Hun kunne være blevet en af de allerbedste. En verdensstjerne. I mere end ti år var Lærke Møller et kendt navn på banen og blandt håndboldinteresserede.

I dag får hun lov til at kommentere fra sidelinjen. Og mandag den 14. januar fylder hun 30 år.

Allerede som 16-årig havde Lærke Møller spillet Champions League-kampe for det hedengangne Aalborg DH.

I 2009 skiftede hun til FC Midtjylland, fem år senere røg hun videre til TTH Holstebro, før hun i 2016 skiftede til Team Esbjerg.

Hun nåede dog aldrig at være i kamp for esbjergenserne, før hun i marts 2018 måtte meddele, at karrieren som håndboldspiller var forbi - trods hendes kun 29 år.

Årsagen var Lærke Møllers gentagne skader, og det forår havde en skanning vist, at en gammel korsbåndsskade var blevet forværret. Derfor blev hun rådet til at stoppe sin aktive karriere.

- Jeg er naturligvis knust over, at det er slut med håndbold. Det er det, jeg har brugt allermest tid på i hele mit liv, og det har altid haft førsteprioritet i de valg, jeg har taget, udtalte hun.

Lærke Møller nåede at spille 51 landskampe. 44 af dem spillede hun, inden hun fyldte 23 år.

Men den tidligere håndboldspiller har tilsyneladende ikke lagt sportsgrenen på hylden permanent.

Ifølge hendes profil på det sociale medie Instagram har hun nemlig ad flere omgange fungeret som håndboldkommentator for TV2 Sporten.

Samtidig fremgår det, at hun har påbegyndt en professionsbachelor i global ernæring og sundhed. Lærke Møller er tidligere uddannet markedsføringsøkonom og kostvejleder.

Lærke Møller lever sammen med sin kæreste, fodboldspiller Thomas Enevoldsen. /ritzau