30 år: Han er endelig trådt ud af faderens skygge

De 10 år, Mads Thunø Laudrup spillede professionel fodbold, følte han aldrig, at han fik vristet sig fri af de urimeligt høje forventninger, der hæftede sig til navnet bag på fodboldtrøjen.

Han mærkede, hvordan fodboldreportere og fans blev ved med at skæve til stamtræet: Hans far, Michael Laudrup, er fodboldkongen af Danmark og både onkel Brian og farfar Finn spillede flere år for det danske landshold.

I 2015 hængte den dengang 26-årige Mads Laudrup støvlerne op for at fokusere på rollen som bestyrelsesformand for Book En Stjerne ApS, som i dag hedder Playmaker.

På firmaets hjemmeside kan man bestille prominente danske skikkelser inden for sport, business og kommunikation til foredrag og andre indslag.

- Jeg vil ikke påduttes noget længere. Det er jeg blevet, siden jeg var 12 år gammel, og de første artikler om mig begyndte at komme, sagde Laudrup til B.T. i 2015 om vejen væk fra fodboldbanen.

Inspirationen til forretningens koncept kom under hans deltagelse i "Vild med Dans" året forinden, hvor han mærkede den store efterspørgsel efter historier og erfaringer fra især sportskendisser.

Han var hårdt ramt af skader, da han i 2009-10 spillede for HB Køge. Og stadig tynget af de tårnhøje forventninger fra tilskuere og medier.

Men med afgørende hjælp fra klubbens mentaltræner Michael Moestrup, fik han sparket nogle mentale døre ind og lagde usikkerheden til siden.

- Jeg når ikke det samme som min far eller Brian, men af den grund er jeg ikke dårligere end dem, fortalte han B.T.

Playmaker blev hurtigt en succes efter opstarten i 2015, og Laudrup har kunnet udvide forretningen med flere ansatte.

Han arbejder i dag med det sigte, at han vil have det sjovt med det, han laver. /ritzau