Vendte træls udvikling i midtfynsk boldklub: Nu forlænger cheftræner kontrakten til 2021

Ringe: Cheftræner Jimmi Nielsen bliver på sidelinjen, når Ringe Boldklubs førstehold slår sig løs på grønsværen, helt frem til sommeren 2021.

Det står klart, efter at klubben har forlænget kontrakten med Jimmi Nielsen allerede nu, selv om kontrakten først stod til at udløbe i 2019.

- Jeg trives i klubben, fastslår Jimmi Nielsen i en pressemeddelelse om årsagen til den tidlige forlængelse.

Jimmi Nielsen startede som cheftræner i Ringe Boldklub 1. januar 2018, og efter et flot forår i serie 1, er der med klubbens egne ord "kommet bump på vejen i efteråret rent resultatmæssigt", men ifølge cheftræneren er hans arbejde med holdet et langsigtet projekt.

- Derfor føler jeg også, at det at vigtigt at binde sig til klubben for at vise mit engagement over for både klubben og spillerne, siger Jimmi Nielsen i pressemeddelelsen.

Da Jimmi Nielsen startede i Ringe Boldklub var en af de vigtige opgaver at genoprette træningskulturen i seniorafdelingen, hvor der var et faldende antal spillere og blot et enkelt hold. Over sommeren var der op mod 40 seniorspillere til træning og klubben stillede i efteråret med tre hold i serie 1, 3 og 4. Og både andet- og tredjeholdet har kvalificeret sig til oprykningsspil i foråret.

- Jimmi har været i stand til at skabe et godt træningsmiljø med et højt fremmøde til træning. Desuden har han været med til at få skabt et godt sammenhold på tværs af alder og hold, siger Steen Nielsen, der er med i klubbens trænerråd i klubbens pressemeddelelse.