Spritbilist anmeldt: Forsøgte at køre bilen op af grøften

Tidligt lørdag morgen klokken 05.34 fik Fyns Politi en anmeldelse om, at en mand havde forsøgt at køre sin bil op af den grøft, han var havnet i på Nyborgvej ved Skårup Fyn. Anmelder havde en mistanke om, at manden, som opgav sit forehavende og var begyndt at gå ind mod Skårup Fyn, var beruset.

Politiet kom ud til stedet og kunne konstatere, at den 52-årige mand var påvirket af alkohol. Han blev sigtet, anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve og efterfølgende løsladt. Det oplyser Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi.