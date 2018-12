Først bortvist så anholdt: Smed askebæger efter bartender

En 23-årig mand måtte natten til lørdag overnatte i detentionen på politigården i Odense. Omkring klokken halv et blev han i første omgang bortvist fra Mutties Bodega i Rudkøbing. En af politiets patruljer var blevet tilkaldt, fordi den 23-årige skabte tumult. Men den besked forstod den unge gæst tilsyneladende ikke. Manden, der er fra lokalområdet, dukkede op igen, da betjentene havde forladt stedet.

- Her kastede han et aksebæger efter bartenderen, og samtidig begik han vold mod en gæst der forsøgte at lægge sig imellem, siger Torben Jakobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Men patruljen var ikke langt væk, så den vendte hurtigt tilbage. Den 23-årige blev anholdt, og han er nu sigtet for vold.