29-årig havde totenschlæger i inderlommen

En 29-årig mand blev natten til lørdag klokken 02.10 rutinemæssigt stoppet af Fyns Politi på Frederiksgade i Svendborg. Det viste sig, at han var i besiddelse af en såkaldt totenschlæger (et håndvåben, som folder sig ud ved at svinge det og som blandt andet bliver brugt af engelsk politi, red.) og 15,4 gram hash. Det oplyser Lars Fredensborg, vagtchef hos Fyns Politi.

Begge dele blev konfiskeret, og den 29-årige blev sendt hjem med to sigtelser for henholdsvis overtrædelse af våbenloven og for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.