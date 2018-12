Fuldautomatisk robotlager: Nu tager det syv minutter at pakke en pakke

Proshop har investeret 40 millioner kroner i et robotlager for at forblive konkurrencedygtig. 40 fuldautomatiske robotter kører nu rundt og finder varer blandt 44.000 kasser, som står i 16 lag. Foto: Michael Svenningsen

Høje danske lønninger, global konkurrence og stigende krav fra forbrugerne tvinger danske netbutikker til hele tiden at optimere arbejdsgangene, hvis de ikke vil gå bagud af dansen. Flere ser det robotstyrede lager som en løsning, viser en analyse fra interesseorganisationen Foreningen for Dansk Internethandel. Proshop inviterede robotterne indenfor i begyldensen af maj.

AARHUS: Siden netbutikken Proshop i maj satte strøm til de første af 40 spritnye lagerrobotter og fuldautomatiserede 80 procent af varehåndteringen i lageret, ryger der flere produkter ud af lageret end tidligere. Lønomkostningerne er dog ikke blevet højere. Dermed er et væsentligt problem for Proshop blev løst, fortæller Ivan Jæger Christiansen, direktør i Proshop. - I de senere år er det virkelig gået stærkt for Proshop, men når vi kiggede på tallene, gik den ene linje bare op, op og op - nemlig omsætningen, men bundlinjen, vores evne til at tjene penge, fulgte ikke med. Væksten blev simpelthen spist af lønninger. Når man pludselig bliver så stor, som vi er blevet, er det svært at have et gammeldags lager. Folk falder over hinanden, der er sort af mennesker på de mest travle tidspunkter, og det hele bliver meget ineffektivt. Derfor begyndte det faktisk at blive en dårligere og dårligere forretning at skabe vækst, siger Ivan Jæger Christiansen. Af samme grund valgte Proshop at investere 40 millioner kroner i en ny 3.000 kvadratmeter stor hal og 40 robotter. Det har vist sig at være en god idé. - I forhold til sidste år er Proshop blevet 25 procent større, men lønomkostningerne er uændrede. Nu er vi fri for at mande op i takt med, at omsætningen stiger. Vi har ikke fyret folk, men det er jo klart, at havde jeg ikke haft robotter, så havde vi været nødt til at ansætte flere, og så havde vores resultat været væsentligt dårligere, lyder det fra Ivan Jæger Christiansen.

Bag om analysen I november udkom en logistikanalyse gennemført af Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).



Analysen sætter fokus netbutikkers logistiske udfordringer og kigger ind i fremtiden.



Analysen er gennemført medio oktober til primo november.



Respondenterne er netbutikker med salg af fysiske produkter; FDIH medlemmer og FDIHs netværk.



109 svarede på spørgsmålene.

Direktør Ivan Jæger Christiansen på det nye robotlager, hvor det nu kun tager syv minutter at pakke en pakke fra betalingen er gennemført. Foto: Michael Svenningsen

Logistiske udfordinger I en helt ny logistikundersøgelse - fra november 2018 - lavet af Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) fremgår det, at seks procent ud af 109 respondenter allerede har et helt eller delvist automatiseret lager med robotter. Fem procent af de adspurgte netbutikker har konkrete planer om at indføre en hel eller delvis form for automatisering med robotter i 2019, og 16 procent af respondenterne svarer, at de også vil gå i den retning, men at der mindst går to-tre år, inden planerne kan blive realiseret. Samtidig vurderer 36 procent af de adspurgte netbutikker, at håndteringen af lagerkapacitet, for eksempel pladsforhold og personalekapacitet, præsenterer den største logistiske udfordring for virksomheden. 24 procent af netbutikkerne vurderer, at organiseringen af lageret i henhold til optimalt flow i arbejdsprocessen udgør den største udfordring. Den slags udfordringer har Proshop ikke mere, og det nye robotlager er også et vigtigt element i at fremtidssikre Proshop, fortæller Ivan Jæger Christiansen. - Den konkurrencesituation, vi kigger ind i, ser kun ud til at blive værre. Store spillere som Amazon rykker måske ind på det danske marked, og hvis man ikke er forberedt, og blandt andet har robotter til at styre sine ordrer, så vil man dø i lønomkostninger. Vi behøver jo ikke at kigge længere væk end til Tyskland. Her får en lagerarbejder under halvdelen af, hvad vi giver i Danmark. Konkurrencesituationen er ganske enkelt vanvittig, og det betyder, at skal man klare sig, skal man være afsindig effektiv og billig i sin produktion af ordrer. Det vil sige fra varen kommer ind, til den bliver plukket på lageret, pakket og sendt. Hvis vi ikke er de billigste, så er der ingen, der gider handle med os, lyder det fra Ivan Jæger Christiansen.

Proshop Proshop ApS blev stiftet af Poul Thyregod og tre partnere i 1995. Proshop ApS startede som en detailbutik inden for multimedia-produkter og andre it-relaterede varer.I 1996 lancerede Proshop, som én af de første i Danmark, en webshop, og i 2005 lukkede den fysiske butik. Proshop gik 100 procent online.



I dag sælger Proshop produkter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Østrig. Sortimentet tæller cirka 150.000 forskellige varer inden for mange forskellige kategorier.



Gennem de senere år har over 1,5 million mennesker handlet hos Proshop.



Proshop ejes af Poul Thyregod, A. Wilhelmsen Capital A/S og Dolphin Management A/S.



Proshop ligger på Michael Drewsens Vej 22, 8270 Højbjerg.

Det er gået godt for Proshop de sidste år, men lønningerne til lagerpersonalet gjorde det svært at tjene penge. Proshop valgte at løse problemet med at bygge et fuldautomatisk robotlager. Det tog cirka fire måneder at bygge robotterne, og inden for en måned var den manuelle behandling af pakkerne blevet udfaset. Foto: Michael Svenningsen

Hurtighed er afgørende I dag er det kun en tredjedel af Proshops nye robotlager, der bliver udnyttet, men det er kun et udtryk for god planlægning. Som mange andre netbutikker regner Proshop nemlig med at vokse. I FDIH's logistikanalyse fremgår det, at 67 procent af de virksomheder, som årligt sender mere end 28.000 pakker, regner med at sende dobbelt så mange pakker om tre år. Og optimismen bliver faktisk overgået af de mellemstore og mindre netbutikker. Noget af det, som netbutikkerne også er enige om, er, at tilbud om forskellige leveringsmuligheder, gratis fragt og ekspreslevering bliver de tre vigtigste konkurrenceparametre de kommende 12 måneder. Hos Proshop tager det syv minutter at pakke en pakke, og bor du i Københavnsområdet, kan du får din vare leveret inden for en time af et cykelbud. At kunne gøre det så hurtigt kræver et robot-setup, siger Ivan Jæger Christiansen. - Vi er de hurtigste, og det slår vi meget på, men nogle gange kan jeg da godt spekulere på, om den her meget hurtige levering virkelig er noget, som kunderne har ønsket fra start af, eller om det bare er noget, vi e-handlere har brugt til at differentiere os med. Vi har automatiseret hårdt for at kunne levere hurtigt og stadig være konkurrencedygtige på prisen, men bliver der ikke opfundet nye transportformer, droner for eksempel, kan vi så blive ved at med at blive bedre på den del? Det tager os syv minutter at pakke en pakke, skal vi ned på et minut, og gør det virkelig en forskel, spekulerer Ivan Jæger Christiansen.

Stor driftssikkerhed Selv om Proshops nye fuldautomatiserede robotlager har gjort det muligt for virksomheden at vokse uden at drukne i lønudgifter, er der også risici forbundet med at have et fuldautomatiseret lager. De er små, men går det galt, kan det have enorme konsekvenser. Proshop har 40 robotter og derfor er driftsikkerheden stor. Går en enkelt eller to robotter i stykker er der stadig mange, som kan tage over, men "glemmer" robotterne, hvad der står i de 44.000 forskellige kasser på lageret, kan det hele godt blive meget uoverskueligt. - Det er jo et scenarie, som minder om, at det hele brænder ned. Heldigvis er det meget usandsynligt, lyder det fra Ivan Jæger Christiansen.

