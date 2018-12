Auktionshammeren danser i Svendborg Auktionerne

Martin Birger Nielsen blev Danmarks yngste ejer af et auktionshus i 2015. Det er han stadig. Og så blev hans auktionshus nomineret i kategorien "Bedste Erhverv" i Ugeavisen Svendborgs konkurrence Best of Svendborg. Han vandt ikke, men hvad gør det, hvis man allerede føler, at man har vundet et fantastisk arbejdsliv.

- Og så jeg tror også, at folk engang troede, det var enormt farligt at gå på auktion. At de ikke kunne løfte et øjenbryn uden at komme hjem med en hestevogn og et klaver, men sådan er det jo slet ikke mere. Og måske har det aldrig været sådan. Måske er det bare en del af myten om auktionshuse, siger han.

- Det er rykket fra at være en enormt støvet branche til at være en moderne ting. Folk synes, det er sjovt at komme her, og de kan godt lide, at de køber en historie.

Om fire timer er der indboauktion, og Martin Birger Nielsen forventer et indryk på omkring 450 mennesker. Der er sket noget med folks opfattelse af at gå på auktion, fortæller han.

Man kan spore Svendborg Auktionerne 50 år tilbage, og man ved, at der har været fire ejere.Den nuværende ejer er Martin Birger Nielsen, som overtog auktionshuset, da han var 28 år. Svendborg Auktionerne var det første sted, hvor man fik lov til at holde auktion uden at være advokat. Der afholdes cirka 12 auktioner om året. Der er en indboauktion og en auktion, hvor der sælges kunst. Salæret til Svendborg Auktionerne er 15 procent af salgsprisen plus moms. Svendborg Auktionerne ligger på Tved Grønnevej 4B i Tved, Svendborg.

- Som ejer af et auktionshus er det godt at besidde både showmanship og købmandskab, siger Martin Birger Nielsen og griner. Inden en auktion glæder han sig til at komme op på podiet og få auktionshammeren til at danse på blokken.

Der er råkoldt i hallen, som vi sidder i, og tingene står lidt hulter til bulter. Men om ikke så lang tid arrangerer Martin Birger Nielsen og hans ansatte møblerne, så de kommer til at stå i små stuer. Det er der ingen andre auktionshuse i landet, der gør. Men folk kan godt lide det, siger Martin Birger Nielsen. Det fortæller dem, at han gør sig umage. Det samme gør hans påklædning.

- Jeg har jo altid interesseret mig for dansk design, og på et tidspunkt ville jeg gerne være møbelarkitekt. Det blev ikke til noget, men nu får jeg lov til at arbejde med alle mine helte, siger Martin Birger Nielsen.

I år er det 10 år siden, at han svarede på et stillingsopslag fra Svendborg Auktionerne. Der stod et eller andet med fejedreng, mener han, men kort efter hans entré i auktionshuset besluttede daværende ejer Jan Helmer og Martin Birger Nielsen, at han skulle i mesterlære som auktionarius og overtage butikken, når Jan Helmer var klar til at sælge.

Kend prisen

Selv om det går stærkt, 120 genstande i timen, når der er indboauktion, gør han en dyd ud af at holde publikum på tæerne.

- Alle auktionshuse har deres egen stil. Her har vi lidt en speciel jargon - det skal være hyggeligt, og vi kan godt lide at bruge humor under en auktion. Det skal være lidt levende, siger han, men understreger, at ja, det går stærkt, når der er auktion. Ikke for stærkt, men udtrykket "ingen arme, ingen småkage" er måske ikke helt ved siden af.

På nuværende tidspunkt er det især arkitekttegnede møbler af blandt andre Poul Kjærholm, Hans J. Wegner, Finn Juhl, Børge Mogensen og Arne Jacobsen, som kan få folk til at starte bilen. Martin Birger Nielsen kan huske, at der var engang, hvor bamsestolen af Hans J. Wegner gik for 3000 kroner. I dag bliver samme stol solgt til 30.000 kroner.

Og det er en anden del af det at være vurderingsmand og eje et auktionshus. Man skal kende varernes pris, hvad enten det er stentøj, et gammelt maleri eller en barberstol, for rammer man forkert for mange gange, begynder dem, der gerne vil sælge noget, at tvivle på dig. I Svendborg Auktionshus skal det hele, når dagen tælles op, helst ligge inden for plus/minus 10 procent af vurderingen. Det gør det også, siger Martin Birger Nielsen, men det tager lang tid at prissætte ting.

- Min største opgave er at få kigget alle de indleverede ting igennem, vurdere dem og få sat prisen på. Jeg elsker at registrere tingene: Hvornår er det her fra, hvem har lavet det og så videre. Men folk ville nok blive overraskede over, hvor meget tid jeg bruger på det. Det er jo ikke bare at sætte prisen, det skal også registreres en masse steder, i vores katalog og så videre. Min arbejdsuge kan godt komme op på 80 timer nogle gange, men det gør ikke noget. Jeg elsker mit arbejde, og jeg kan godt lide at tage fat, siger Martin Birger Nielsen, mens han bevæger sig rundt i auktionshuset.