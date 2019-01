Venstres regionsrådsmedlemmer i fælles opråb til Løkke: Luk ikke regionerne

Dokumentation: Læs gruppeformændenes brev til statsministeren

Til Venstres Landsformand Lars Løkke Rasmussen Kopi: Næstformand Kristian Jensen Odense, den 4. januar 2019Kære Lars,



Vi skriver til dig i anledning af den bebudede sundhedsreform.



Regionernes resultater kender du. Venstres økonomiske opprioritering af sundhedsvæsenet siden 2001, investering i nye sygehuse, samling af specialer, højere kvalitet og produktivitet, reduktionen i ventelisterne, patientrettigheder - alt det kan dokumenteres, og er ting, som vi med glæde vil gå ud (i en valgkamp) og fortælle om. Både den positive historie og den store andel, Venstre har haft i den.



Vi er stolte af at have været med til at skabe resultaterne. For vi har været der for patienterne hele vejen igennem. Vi har set forbedringerne - ligesom vi ser udfordringerne.



Men vi er også bevidste om, at vi i valget af de konkrete løsninger, der har skabt resultaterne, hele tiden har været opmærksomme på at skabe lokalt tilpassede løsninger. For Danmark er ikke éns, og "one size fits all" er ikke løsningen på sundhedsvæsenets problemer. I regionerne har vi det lokale kendskab kombineret med det regionale overblik og den nationale forståelse. Det synes vi i al beskedenhed har været vigtigt for udviklingen af det danske sundhedsvæsen.



Vi vil meget gerne være med til at styrke det eksisterende samarbejde mellem kommuner og regioner gennem 21 sundhedsfællesskaber. Vi synes også, at vi har et godt fundament i nogle af de eksisterende fora ("klynger", "samordningsfora" eller lignende konstruktioner), hvor nogle af de gode resultater, som rent faktisk findes på det tværsektorielle område, er skabt. Mere ledelseskraft, fælles økonomi og politisk rygstød til de lokale sundhedsfællesskaber synes vi, kan give rigtig god mening. Samarbejdet fungerer faktisk langt de fleste steder - også med de praktiserende læger med de fordele og ulemper, der følger af, at almen praksis er organiseret som liberalt erhverv uden ledelsessystem.



Den største barriere mod bedre samarbejde i sundhedsvæsenet er ofte ikke manglende vilje på hverken kommunal, regional eller lægelig side, men derimod lovgivning, incitamenter og snærende statslige regler. Det er ikke struktur, der løser sundhedsvæsnets problemer. Der er brug for konkrete værktøjer og konkrete løsninger - der hvor problemerne er. Det har vi i fællesskab taget hul på med afskaffelsen af 2 % - produktivitetskravet og indførelsen af nærhedsfinansiering, som på mange måder er et symbol på den omstilling, der er brug for. Og hvis I lancerer en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, så vil det netop være et eksempel værktøj, som vi tror, kan gøre ligeså stor forskel på det nære sundhedsvæsen, som specialeplanen har gjort for det specialiserede.



Så alt i alt: Vi deltager gerne konstruktivt i at forbedre sundhedsvæsenet, og vi mener fortsat folkestyrende regioner har en væsentligt rolle at spille.



På vegne af Venstres regionsrådsmedlemmer vil vi kraftigt appellere til, at det direkte folkevalgte element i regionerne bevares. Ikke af hensyn til os, men fordi vi i Venstre tror på lokalt selvstyre frem for stats- og embedsstyre, og af hensyn til borgerne, der bør have direkte demokratisk indflydelse på et så vigtigt velfærdsområde som sundhedsvæsenet, og af hensyn til sammenhængskraften i vores fælles Venstre.Med liberal hilsenAnne Ehrenreich, gruppeformand, Venstre, Region HovedstadenKirsten Devantier, gruppeformand, Venstre, Region SjællandBo Libergren, gruppeformand, Venstre, Region SyddanmarkDorte West, gruppeformand, Venstre, Region MidtjyllandLone Sondrup, gruppeformand, Venstre, Region Nordjylland