Tre år efter Dan Gødning-branden: Politiker og forsker mangler stadig svar

Et vildt døgn

Storbranden på Fredericia Havn 3. februar 2016 gik over i historien som den største enkeltindsats nogensinde i Fredericia. På landsplan blev branden udnævnt til Årets Brand.



Der skete skader for et trecifret millionbeløb, hundredvis af beredskabsfolk, betjente, frivillige, hjemmeværnsfolk, m.m. var i sving for at få katastrofen under kontrol.



En årelang efterforskning af branden førte til, at Sydøstjyllands Politi opgav at rejse tiltale mod enkeltpersoner for et ansvar.



Mirakuløst kom ingen personer til skade ved ulykken, selv om de store tanke væltede ud over Fredericias store indfaldsvej. Var kollapset sket timer tidligere, ville Strandvejen have været fyldt med biler og cykler.



Avisen har ud fra Trekant Brands evaluering af branden udarbejdet denne tidslinje over de dramatiske timer. Det har endnu ikke været muligt at få adgang til Sydøstjyllands Politis evaluering.



3. februar 2016 kl. 21.13.47-21.30Inden for få minutter lyder tre alvorlige meldinger fra Møllebugten. Ild i industribygning, større gylleudslip, større kemikalieudslip. Indsatsleder Jess Andersen fra Trekant Brand i Fredericia ankommer som den første og konstaterer væske på Strandvejen. Alt lys er gået ud og en tank væltet ud over vejen. Der er vragdele spredt rundt i området. En personeftersøgning omkring tanken og ved autohuset Vestergaard viser, at ingen mennesker er kommet til skade. Der bliver søgt med termisk udstyrKl. 21.30-21.45Tre-For elforsyning bliver kaldt til for at sikre transformere tæt ved Dan Gødning. Der høres knirkelyde omkring tankene, og det bliver besluttet at foretage evakuering af brandmandskabet ved tankene. Kemivagten bliver orienteret om, at 9500 kubikmeter urea-gødning er løbet ud. Vurderingen er, at der ikke er personfare, men kun miljøfare. Derefter alarmeres Beredskabsstyrelsen.Kl. 21.45-22.00Miljøvagt, Fredericia Spildevand og formand og næstformand for beredskabskommissionen samt kommunaldirektøren i Fredericia bliver orienteret. Brandcontainer og behandlingsplads fra stationen i Fredericia gøres klar.Kl. 22.00-22.15Der kommer nu hvid røg fra midt i tankgården, og det vurderes, at det er palmeolie, der brænder. Station Middelfart er ankommet og indsættes sammen med styrker fra Fredericia og Vejle. Skumkanonen på slukningskøretøjet kan ikke ramme branden, da de øvrige tanke står i vejen. Svitzer er tilkaldt og ankommet med første skib, Mjølner, der begynder at sprøjte mod tankene.Kl. 22.15-22.30:Der sker nogle eksplosioner omkring tankene, og branden blusser op. Området evakueres igen. Man lader køretøjerne blive i området. Kemivagt kontaktes på ny i forbindelse med, at der er ild ved tankene med palmeolie.Kl. 22.30-22.45Kemivagten vender tilbage med, at der er risiko for eksplosion - en såkaldt BLEVE. Der beordres en sikkerhedsafstand på 1000 meter. I samarbejde med politiet forbereder beredskabet beredskabsmeddelelse og sirenevarsling. Beredskabsdirektør og kommunaldirektør tilslutter sig krisestaben. Kemivagten nedsætter sikkerhedsafstanden til 500 meter.Kl. 23.45-00.00:Togdriften standses, samtidig med at der sat gang i evakuering. Shell-raffinaderiet anmodes om assistance for at udlægge skum, når det bliver muligt.4. februar 2016 kl. 0.15-0.30:Indsatsleder Jess Andersen kører sammen med en kollega fra Aarhus Brandvæsen ind i området for at finde frem til indsatspunkter for crashtendere, der kan skyde skum ind over branden. Evakuering af beboere afsluttes. De berørte beboere indkvarteres på Fredericia Idrætscenter, FIC.Kl. 0.30-1.00:Østjyllands Brandvæsen sætter ind med tendere. Der rekvireres 220 madrasser til FIC til overnatning for de beboere, der ønsker det.Der lyder brag igen. Yderligere to tanke kollapser. Der er udbrudt brand på det nærliggende kajanlæg - kaj 22-23. Mandskab indsættes til slukning og får det under kontrol.Kl. 1.00-2.30:Der er anmodet om assistance fra Statoil i Kalundborg og Nordtyskland for at få flere crashtendere til slukningsarbejdet. Kalundborg kan ikke hjælpe, men fra Tyskland bliver der sendt mandskab og udstyr. Det brænder på et stort område mod Fredericia Shipping, som allerede er blevet overstrømmet med urea-gødning. Slanger, der netop er lagt ud til vandkanon, brænder, men der sættes styrker ind for at sikre Fredericia Shippings administrationsbygning, og det lykkes.Kl. 2.30-3.00To crashtendere fra Skrydstrup og en fra Esbjerg sættes ind i slukningsarbejdet. Vurderingen er, at man med store skumudlæg kan få slukket branden.Kl. 3.00-4.00:På den anden side af branden har virksomheden Yara tre lastbiler med blandede luftarter stående. Virksomheden finder chauffører til at flytte dem. For at sikre vandforsyningen etableres fast pumpe fra den nærliggende lystbådehavn.Kl. 4.00-5.00Yara flytter lastbilerne. Der etableres pendulkørsel af tankvogne fra lystbådehavn til et "pumpested", hvor tankvogne kan føde pumper, der leverer videre til crashtendere.Kl. 7.00-9.00Der rekvireres 12 ton stabilgrus til brug på Strandvejen så køretøjer kan passere et hul i vejen. Staben melder, at alle dagplejere i et område inden for evakueringszonen er lukket. Togtrafik genoptages. Gummiged rekvireres til brug for rydning i området.kl. 10-12En skumtender ankommer fra Kalundborg. Branden blusser op, og der flyttes rundt på crashtendere. Der udsendes beredskabsmeddelelse om, at der ikke længere er eksplosionsfare, men fare i røgfanen. Branden bliver dæmpet igen.Kl. 14Branden er slukket, men der fastholdes brandvagt på området de følgende dage. Med mellemrum blusser små brande op, inden indsatsen endeligt kan afblæses. Flere hundrede beredskabsfolk, politifolk og hjemmeværnsfolk var i indsats. Der var tilkaldt i alt 11 crashtendere, 20 autosprøjter og 39 tankvogne, samt over 100 øvrige køretøjer.