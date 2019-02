Redaktøren i den røde stol: Er Bios-sagen i virkeligheden endnu større

Bios-sagen er såmænd stor nok, som den er. Falck, som er et af landets gamle, hæderkronede firmaer med både Lego og Lundbækfondens penge i ryggen, indlader sig på en usympatisk kampagne, der skal fortrænge hollandske Bios fra det danske ambulancemarked. Til det formål bliver der blandt andet hyret adskillige kommunikationsbureauer til at påvirke pressen. Nu sender Konkurrencerådet så sagen videre med en politianmeldelse til bagmandspolitiet.

At kommunikationsbureauer forsøger at påvirke pressen, er der sådan set ikke noget galt i. Det er deres arbejde. På samme måde er det pressens arbejde at sortere i den uendelige strøm af lobbyister og kommunikationsmedarbejdere og spindoktorer, der forsøger at mase deres egen dagsorden frem på forsider og sendeflader.

Det, som nu ser lidt underligt ud er, at Bios-sagen også indeholder en mærkelig sammenblanding af Falcks og 3F's interesser. Helt konkret er der hollandske journalister, der føler sig ført bag lyset, fordi de troede, at de arbejdede for en kommunikationsmedarbejder i den danske fagbevægelse til at finde smuds frem om Bios. Nu viser det sig, at kommunikationsmedarbejderen var betalt af Falck, selv om han var tidligere chefredaktør på 3F's fagblad.

Det beviser selvfølgelig ikke, at Falck og 3F var i direkte samarbejde om at forsøge at presse Bios ud af markedet. De kunne ellers have grund til det.

3F, der er reddernes fagforening, ville selvfølgelig gerne have, at deres medlemmer kunne beholde de favorable vilkår, som de havde i Falck. Og Falck ville gerne slippe af med en konkurrent, der med tiden kunne vokse sig stor og begynde at byde på ambulancekørslen i andre dele af landet.

Over for de to spillere stod så Bios, som påstod, at de kunne køre ambulancekørsel i region Syddanmark 65 millioner kroner billigere end det, som Falck skulle have for samme opgave.

Hvis man nu forestiller sig, at Falck og 3F har indgået en uhellig alliance om at mase Bios ud, kommer sagen pludselig op i en helt anden størrelse. Så er det historien om, at en privat virksomhed og en del af fagbevægelsen har forsøgt at sætte sig på et marked, hvor de i forening selv kunne bestemme vilkårene. Oven i købet ambulancekørsel, som i hovedsagen er et skatteyderbetalt område, hvor Falck i forvejen har nærmest monopollignende vilkår.

Nu er det selvfølgelig langtfra sikkert, at det er sådan, det forholder sig. Det finder vi først ud af, hvis konkurrencemyndighederne undersøger forholdet mellem Falck og 3F med samme nidkærhed, som man har undersøgt forholdet mellem Falck og kommunikationsbureauerne.