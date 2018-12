Lovligt fyrværkeri er skyld i langt størstedelen af alvorlige fyrværkeriskader. Derfor er det relevant at undersøge, om man skal gøre visse typer fyrværkeri ulovligt. Det mener overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen på OUH, der foreslår at se nærmere på særligt kraftige raketter.

Derfor er OUH-overlægen ikke afvisende over for at stramme reglerne for salg af fyrværkeri, sådan som Socialdemokratiet har foreslået . Jens Lauritsen understreger dog, at han ikke er fortaler for et totalforbud af fyrværkeri.

- Vi har generelt haft held med at regulere de farlige typer for fyrværkeri indtil videre. Men jeg er oprigtigt bekymret for, hvordan vi får bugt med de lovlige former, som giver problemer nu.

- For tyve år siden var det i høj grad ulovligt fyrværkeri, der var skyld i de alvorlige skader, men ved hjælp af oplysningskampagner er det lykkedes at nedbringe antallet af disse, siger Jens Lauritsen.

- Det er svært at sige, om der er gennemgående karaktertræk ved de raketter, som forårsager de alvorlige skader. Men det er bestemt relevant at kigge nærmere på erfaringerne fra Norge, og så synes jeg, man bør undersøge, om der er en sammenhæng mellem alvorlige skader og mængden af krudt i konsumfyrværkeri, siger Jens Lauritsen.

Socialdemokratiets forslag går blandt andet ud på at forbyde særligt farlige raketter. De henviser til, at man i Norge har set væsentligt færre ulykker, efter at man har forbudt raketter med styrepind.

Modstand fra branchen

Hos Fyrværkeribrancheforeningen mener man ikke, at der er behov for at skrue ned for mængden af sprængstof i det lovlige fyrværkeri. De henviser til, at den danske lovgivning på området er baseret på EU-direktiver, og at disse er meget grundigt udarbejdet.

- Der er eksperter fra 25 lande, der er kommet frem til de krudtstørrelser, som vi arbejder med i Danmark. Så med alt respekt for Jens Lauritsen, så mener jeg ikke, at yderligere regulering vil give færre skader, siger talsmand for Fyrværkeribrancheforeningen Carsten Nielsen.

Han påpeger desuden, at erfaringerne fra Norge i forhold til et raketforbud ikke har været entydige.

- Det er rigtig nok, at man året efter forbuddet så markant færre skader, men det er efterhånden blevet udlignet igen. Men vi vil være lydhøre, hvis der kommer nye data fra Ulykkes Analyse Gruppen, der påpeger et specifikt problem, siger Carsten Nielsen, der understreger, at man gerne vil samarbejde med politikerne om en langsigtet plan på fyrværkeriområdet.