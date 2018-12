På et samråd om seks virksomheders spild af plastik i naturen, lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at virksomhederne har opført sig og fortsat opfører sig ansvarligt. Den konklusion var blandt andre Christian Rabjerg Madsen (S) meget uenig i.

Plastikspild: Det var med en vis optimisme, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i november kunne læse i avisen Danmark, at seks ud af otte danske virksomheder i en rapport blev anklaget for at spilde plastik i naturen.

Det fortalte han onsdag på et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget.

- For reaktionen var nemlig, at man med det samme ville gøre noget ved det. Man begyndte ikke at pege fingre. Det vidner om en industri, der tager ansvar. Det er forbilledligt, at man reagerer med det samme, lød det fra ministeren.

Han pegede blandt andet på, at virksomhederne med det samme havde fjernet al plastik, der var spildt i naturen og fortsat lå på virksomhedernes grund, og at plastindustrien kort efter formulerede ti frivillige initiativer til at undgå plastikspild i fremtiden.