Lægeformand bifalder øget tilgang af yngre læger

Udspil: Et positivt og tiltrængt udspil, lyder vurderingen fra de praktiserende lægers formand i Syddanmark, Jørgen Skadborg, efter han har fået forelagt det udspil til bedre lægedækning, som regeringen præsenterer fredag.

Det vil oprette flere hoveduddannelsesforløb i almen medicin og lade flere studerende tage fat som praktiserende læger allerede under uddannelsen.

- I modsætning til det, som et andet parti (Socialdemokratiet, red.) har foreslået, nemlig at tvinge unge læger ud i praksis, bliver stillingerne her slået op, så man kan søge dem. Det er mange gange bedre at få nogen til at arbejde i praksis, som gerne vil det. Så går de til arbejdet på en positiv og ihærdig måde, og det har stor værdi for de praktiserende læger, siger Jørgen Skadborg.

Han mener, at regeringen sender et vigtigt signal, selv om der ikke er garanti for, at lægerne søger alle stillingerne.

- Men nu er samfundet gået i gang med en fortælling om, at man vil investere i praksissektoren, og det får måske flere til at se en fremtid i det, mener lægeformanden.