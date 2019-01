Forstå sagen gennem 5 punkter

6. december

Rektorens beslutning skaber forbavselse hos Dansk Folkepartis folketingsmedlem Alex Ahrendtsen, der beder undervisningsminister, Merete Riisager (LA), om at gå ind i sagen. Her svarer ministeren blandt andet til et paragraf 20-spørgsmål: "Jeg har naturligvis en klar forventning om, at skoleledere og rektorer overholder gældende love og regler. Det gælder også de beslutninger, som kommunalbestyrelsen og udlændingemyndighederne træffer i forhold til skolens eller institutionens virke. Jeg kan ud fra det oplyste ikke vurdere, om det er tilfældet her, idet der ikke i lovgivningen i forhold til 10. klasse er fastsat eksplicit krav om opholdstilladelse som betingelse for optagelse. Der er heller ikke i den lovgivning, der gælder for elever i 10. klasse, hjemmel til at bortvise en elev, fordi elevens opholdstilladelse bortfalder."