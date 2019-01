Ekspert om fly-drama i Billund: Piloter erkendte faren i sidste øjeblik

Flyet mod Billund, som i sidste øjeblik afbrød landingen, kom fra Tegel Airport i Berlin. Tidligere direktør i Københavns Lufthavne Hans Christian Stigaard mener, at det er yderst kritisabelt, at kaptajnen ombord blot fik omkring fem timers søvn forud for en lang arbejdsdag, der blandt andet skulle gå til Billund Lufthavn. Arkivfoto: Scanpix/Fabrizio Bensch

De to piloter, der måtte afbryde en landing i Billund to gange, var meget tæt på at bringe passagerne i en yderst farlig situation, vurderer ekspert. Han kritiserer, at den ene pilot kun havde sovet fem timer før turen.

Luftfart: Det var på et hængende hår, at piloterne fik afbrudt landingen i Billund Lufthavn en decemberdag for tre år siden. Det vurderer tidligere direktør i Københavns Lufthavne Hans Christian Stigaard, der i dag rådgiver om blandt andet sikkerhed inden for flybranchen. Lige som Havarikommissionen kalder han situationen, hvor et passagerfly forgæves forsøgte at lande to gange, alvorlig. Han henviser til, at flyets laveste højde over jorden ifølge rapporten var omkring 120 meter, hvilket var under minimumshøjden kort før landing. Hans Christian Stigaard påpeger, at der ikke var en akut risiko for at ramme terrænet nær landingsbanen. - Men omvendt var det også i absolut sidste øjeblik, at faren blev erkendt, understreger Hans Christian Stigaard.

Kaptajnen Han vurderer på baggrund af rapporten, at piloterne fik forvirrende og ukorrekte målinger fra flyets system under første landingsforsøg, og at den mislykkede landing derfor kan forsvares. Til gengæld var piloternes vurdering af højden ved det andet og sidste landingsforsøg for dårlig. Samtidig blev de udfordret af en stærk vind. Hans Christian Stigaard bider særligt mærke i kaptajnens forløb forud for flyvningen. Rapporten beskriver, at han fik blot fem timers søvn forud for en lang arbejdsdag med fem flyvninger, herunder ruten fra Berlin til Billund. Det er under al kritik, mener Hans Christian Stigaard og betegner den manglende søvn forud for de mange flyvninger som "særdeles uforsvarligt". Han påpeger desuden, at det ikke er i overensstemmelse med reglerne.