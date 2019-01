DSB: Vi er alle dybt berørte af ulykken

Torsdag bliver der holdt et minuts stilhed for passagererne i togene og personalet i DSB. Alle er dybt berørte af onsdagens togulykke, men der er fortsat fyldt i togene, fortæller underdirektør i DSB, Anette Haugaard.

Onsdag blev fem kvinder og tre mænd dræbt under en voldsom togulykke på Storebæltsbroen, hvor også 16 personer blev lettere og moderat sårede.

Selvom ulykken hører til de absolut sjældne, er både passagerer og personalet dybt berørte, fortæller underdirektør i DSB Anette Haugaard.

- Hvordan har I håndteret passagererne efter onsdagen togulykke?

- Vi har faktisk gjort, som vi plejer. Vi har et rigtigt dygtigt togpersonale, som er uddannet til at håndtere forskellige situationer, heriblandt også krisesituationer. Og de har selv en god fornemmelse for, hvad passagegerne har brug for, og hvor det giver mening at spørge ind. Det har vi lade være op til den enkelte.

- Hvordan har passagererne reageret?

- Jeg tror, at der har været mange tanker omkring det, der skete onsdag, ligesom alle i Danmark tænker på det i de her dage. Men vi kan se, at perronerne er fyldte, og det er togene også. Det er manges daglige transportmiddel, og det er de glade for, så det vil også fortsætte på trods af den meget tragiske hændelse i går.

- Hvordan har I kommunikeret med personalet omkring ulykken?

- Vi holder et minuts stilhed i dag, torsdag, klokken 14, og det gælder både passagerer og personale. Jeg ved, at alle i DSB tænker, at onsdag var meget trist, og vores tanker går til de døde og efterladte. Det har sat et markant spor på os alle sammen.

- Vi har haft en meget intensiv kommunikation ud til personalet, og de daglige ledere har været meget aktive på det, vi kalder "stuerne". Vi er rigtig gode til at tale sammen, og det er noget, personalet værdsætter og sætter stor pris på.

- Mig bekendt har alle ønsket at komme på arbejde, ligesom de plejer, selvom vi har at gøre med en yderst usædvanlig og tragisk hændelse. Alle er enige om, at sådan noget som det her selvfølgelig ikke burde kunne ske. Og det gør det heldigvis sjældent. VI skal faktisk helt tilbage til 1988 for at finde en lignende ulykke.

- Er der nogen, der har været nervøse for at køre med toget i dag?

- Alle i Danmark og specielt vores faste kunder i togene er dybt mærkede af det, der skete onsdag. Men de kan egentlig godt skille tingene ad og se, at det ikke er noget, der bare lige sker igen. Nu må vi se, hvad undersøgelsen viser, men der er helt sikkert mange, der tænker ekstra meget over at køre med togene igen.

- Det er tid til eftertænksomhed. Det kan vi også mærke på hovedkontoret, der er meget mere stille, end der plejer at være.