Asylsagen fra Nyborg: Dansk Folkeparti vil af med hul i asylloven

Et hul i asyllovgivningen skal lukkes, mener Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti. Han er klar til at tage et nyt lovforslag op foran Folketinget, hvis ikke integrations- og udlændingeminister, Inger Støjberg, vil ændre lovgivningen, der gør det muligt at søge asyl, selvom en opholdstilladelse er ophørt.

- Vi ønsker ikke asylsystemet bliver misbrugt, og det gør det i dette tilfælde. De har fået opholdstilladelse i et antal år, og så har udlændingestyrelsen afgjort, at de skal vende hjem.

- Så vi afventer hendes svar på paragraf 20-spørgsmålet, og hvis det viser sig, at regeringen og ministeren ikke er indstillet på at ændre lovgivningen, så går vi videre og laver et beslutningsforslag, som Folketinget skal tage stilling til det, siger Alex Ahrendtsen.

Beslutningen om at kæmpe for en lovændring kom, efter Alex Ahrendtsen onsdag havde holdt møde med blandt andre Martin Henriksen (DF), der er partiets udlændingeordfører. Her blev de tilstedeværende enige om at rette henvendelse til Udlændinge- og Integrationsminister, Inger Støjberg (V).

Derfor har han nu fået opbakning fra sit parti til at forsøge at ændre lovgivningen på området.

- Der var flere ting, der slog mig ved sagen. Det ene var rektors indflydelse. Det hører til i Undervisningsministeriet. Det andet var, at de to piger kunne søge asyl, når udlændingestyrelsen havde sagt, at de skulle forlade landet, siger Alex Ahrendtsen.

Han går nu forrest i kampen for at få ændret lovgivningen, så man ikke kan søge asyl, når man har midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark, som ophører. Det sker gennem paragraf 20-spørgsmål til ministeren og et eventuelt lovforslag.

- Når folk har fået afgjort en sag, og Udlændingestyrelsen siger, de skal rejse ud - så skal de rejse ud. Så skal man ikke kunne udnytte asylsystemet til at udskyde sin sag og blive her. Den går ikke. Og der er det her hul i lovgivningen, og det vil vi have stoppet. Og der håber vi selvfølgelig, at regeringen vil støtte os i det, siger Alex Ahrendtsen, der sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er valgt på Fyn.

Fordi nu er der en helt konkret sag, som alle kan forstå. Sådan er det tit med lovgivningen. Der skal tit noget helt konkret til, at der kan skaffes et eventuelt flertal. Og denne her sag er så åbenlys, at vi håber på, at regeringen vil støtte os i, at vi bliver nødt til at stoppe det her asylcirkus.

Alle medlemmer af Folketinget kan stille et såkaldt paragraf 20-spørgsmål. I svaret på spørgsmålet skal den gældende ministers holdning indgå. Derudover skal svaret fra ministeren komme inden for seks hverdage. Der stilles typisk paragraf 20-spørgsmål i forbindelse med aktuelle sager.

En somalist familie i Nyborg står til at blive smidt ud af Danmark. To af pigerne går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, og har i dag (fredag) måtte aflevere alt deres skolegrej.Foto: Michael Bager

Advokater trækker sager i langdrag

For Alex Ahrendtsen handler det også om, at der ikke skal sidde nogle advokater og tjene på at trække hjemsendelsessager i langdrag. Han stiller nemlig spørgsmålstegn ved, hvordan det kan være, asylansøgere pludselig er så godt inde i en ellers kompliceret lovgivning.

- Det kan jo godt undre, at asylansøgere ofte er ret godt inde i lovgivningen og kender til krogene, som vi andre ikke har styr på, siger Alex Ahrendtsen og fortsætter:

- Det skyldes jo, der er en række advokater, som lever af det her. Og det vil i så fald forhindre dem i at tjene penge på at forhale processen. For det, der sker, er, at familien har fået at vide, at de skal forlade Danmark. Men fordi denne her advokat har bedt dem om at søge asyl, så er de i en form for ingenmandsland rent juridisk, og det kan ingen være tjent med.

Det er vel ikke en advokats problem, at du ikke kender lovgivningen på området og først bliver bekendt med den bagefter?

- En almindelig borger kender ikke alle krogene i flygtningeloven, og det gør en asylansøger som regel heller ikke. Den eneste måde, de får kendskab til det på, er, når advokaterne henvender sig og siger: "Vi skal nok hjælpe jer". Og det tjener de så penge på. Og det vil så vi forhindre, så man ikke kan søge asyl, når man er sendt til udsendelse.

Du får det til at lyde som om, det er advokatens agenda. Men det er vel jer, der laver lovgivningen, som ikke har været klare nok over, at denne her "kattelem" til at søge asyl, efter man har fået permanent eller midlertidig opholdstilladelse, at den findes.

- Vi vidste godt, den fandtes.

Hvorfor er det så først et problem nu?

- Fordi nu er der en helt konkret sag, som alle kan forstå. Sådan er det tit med lovgivningen. Der skal tit noget helt konkret til, at der kan skaffes et eventuelt flertal. Og denne her sag er så åbenlys, at vi håber på, at regeringen vil støtte os i, at vi bliver nødt til at stoppe det her asylcirkus.

Den nuværende regering har ikke et flertal i sig selv. Derfor kan det lykkes Dansk Folkeparti med hjælp fra andre af Folketingets partier at danne et flertal til lovgivningen, regeringen i så fald skal gennemføre. Men hvilke partier, der er tale om, svarer Alex Ahrendtsen ikke på.

- Det vil vise sig. Nu giver vi lige regeringen en chance for at forholde sig til det. Og hvis regeringen ikke er interesseret, så går vi videre med det.

Avisen Danmark ville gerne have spurgt udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), om ministeren er enig eller uenig med Dansk Folkeparti, og om ministeren i så fald vil arbejde for en lovændring. Men det har ikke været muligt at få en kommentar hverken torsdag eller fredag eller et skriftligt svar på, hvor ministeren stiller sig i forhold til forespørgslen fra Dansk Folkeparti.