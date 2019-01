Tysk peptalk for Kleopatra i gammel togfabrik

AARHUS: - En forestilling uden energi er kedelig ... Vis, at I er glade for at være jer. I spiller ikke for mig, men for publikum. Hvis der er problemer, så kom med dem. Diskuter dem ikke bag murene. Vær åbne. Forsøg at være en nice guy. Let's do it.

Nej, vi er ikke i omklædningsrummet hos et fodbold- eller håndboldhold. Vi er i operaen. I en gammel, renoveret og ommøbleret Frichs' togfabrik i Aarhus-forstaden Åbyhøj. Her har Den Jyske Opera øvelokaler, og den tyske instruktør Ben Baur på kun 36 år har ordet.

Bænket foran ham sidder 40-45 af dem, der enten er på scenen eller på anden måde hjælper til, når operaen "Kleopatra" spiller i marts og april med start i Aarhus og dernæst rundtur til først København, Hillerød og Albertslund og siden Sønderborg, Esbjerg, Flensborg, Vejle og Odense.