Man kan uden problemer springe første langstrakte afsnit af "Bedrag III" over og gå direkte til afsnit to, hvor plottet intensiveres og en ny, kvindelig hovedperson bliver introduceret.

Men i linket til serien skriver DR: "Af hensyn til seerne er indholdet klausuleret, til det har været vist på tv", så jeg må koncentrere mig om det langstrakte og udpenslende første afsnit i stedet for at rose afsnit to, hvor spændingskurven stiger støt. Ikke mindst takket være en ny karakter, bankrådgiveren Anna, der er så træt af at agere gulvmåtte for andre, at hun vælger at blive kriminel. At Anna, som bliver formidabelt gestaltet af Maria Rich, først bliver introduceret i afsnit to, er mig en gåde, for det er hendes historie, der fænger og løfter "Bedrag" ud af dødvandet.

Tv-serie: Nogle gange ville det være rart, om man som anmelder kunne efterabe tv-kokkene og snyde lidt. Min anmeldelse af det første afsnit af tv-serien "Bedrag III" ville i hvert fald have været langt mere positiv, hvis jeg kunne inddrage min viden om afsnit to.

Man behøver ikke have set de foregående sæsoner af "Bedrag" for at følge med. Men nye seere kan have svært ved at forstå, hvorfor politiefterforskeren Alf ligger søvnløs hver eneste nat, og hvorfor eks-mekanikeren Nicki kombinerer et studie på CBS med hardcore narkokriminalitet. Det havde hjulpet, hvis episodeforfatteren Adam August i telegramform havde genopfrisket historierne om Alf, der lider af PTSD efter at være blevet skudt af "Svenskeren", og Nicki, der for at redde kæreste og søn fra sine kriminelle fjender, har valgt at forlade dem. Og så adstadigt, som handlingen skrider frem, havde der været rigelig tid til det.

Efter i to sæsoner at have hudflettet kriminelle pengekredsløb blandt habitbanditter i banker og multinationale selskaber er det denne gang narkogangstere, bandekriminelle, hvidvaskere og sågar en, ganske vist utilsigtet, pendant til virkelighedens Britta Nielsen, der er i skudlinjen. Mere aktuelt bliver et tv-drama ganske enkelt ikke. Desværre bliver størstedelen af første afsnit brugt på at introducere narkokriminelle bagmænd og mellemhandleres rutine med at hvidvaske penge via valutavekslingsbureauer. Så handlingen står nærmest stille.

Privatliv i laser

Uden af foregribe begivenhedernes gang tillader jeg mig at inddrage persontegningen fra afsnit to for at give hovedrolleindehaverne credit for deres udvikling af karaktererne Nicki og Alf, som har det til fælles, at deres privatliv hænger i laser.

Esben Smeds Nicki er tiltagende forhærdet, men også forpint. Det er lykkedes ham at få slettet sine sagsakter, så han er som forsvundet fra jordens overflade. Når Nicki holder sig flydende i hajfyldt farvand, skyldes det, at han er langt mere intelligent end sine kriminelle kolleger, men det er sprækkerne i det stålhårde ydre, der gør ham interessant.

Selv om Alf i Thomas Hwans skikkelse er udslukt og desillusioneret, er han ikke typen, der giver op. Som en terrier bider han sig fast i sagen, der ud over narkohandel og hvidvask i millionklassen omfatter et kælderrum fyldt af døde romaer. Situationen bliver ikke enklere af, at han har et forhold til den gifte politianklager Isa, som Marie Askehave har udstyret med lige dele kølig professionalisme og indbydende sovekammerblik.