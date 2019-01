Tre unikke hammondudgivelser ifølge Palle Hjorth

1: Deep Purple - "Shades of Deep Purple" (1968)

- Den mægtige Jon Lord var min første store orgelhelt. Jeg faldt ned af orgelbænken, da jeg første gang hørte dette album med Deep Purple. Stadig langt til "Smoke on the Water" samt heavyrock og en langt mere bluesy og jazzet feeling. Jon Lord varierer orgellyden i et væk på et album med mange kopisange. Bl.a. en legendarisk version af The Beatles' "Help" med en eventyrlig orgelsolo.

2: Jimmy Smith - "At the Organ" (Vol.2) (1956)

- Når man siger hammondorgel, siger man også Jimmy Smith. Han har om nogen været stilskabende og toneangivende inden for jazzorgel-musik. Jeg synes personligt, at Jimmy Smith hurtig blev kedelig, om end hans lyd var fantastisk. Dette utrolige mesterværk fra starten af Jimmy Smiths karriere skal dog fremhæves. Her står han på skuldrene af avantgarden og beboppen og kommer på nummeret "The Duel" rundt i alle afkroge af sit Hammond B3. Det er ganske enkelt pensum for organister og har tydeligt været en stor inspiration for bl.a. Jon Lord samt alle de andre store rockorganister.

3: Billy Preston - "Wildest Organ in Town" (1966)

- Billy Preston er måske den mest indspillede organist nogensinde. Han havde en evne til at spille lige det, der skulle til for at løfte en sang til nye højder. Noget af hans bedste arbejde findes på "Let it Be" og "Abbey Road", hvor han spillede de fleste keyboards. Han turnerede med både Ray Charles, Eric Clapton og The Rolling Stones i en lang årrække foruden at indspille med The Beatles. Listen over albummer er uendelig. Hans første soloalbum udkom, da han var 16 år, men dette er hans andet album, som er produceret af Sly Stone. En funky, soulet sag, som er øreguf for orgelnørder.